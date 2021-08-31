Pepsi Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Pepsi Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Pepsi PepsiCo adında üretilen Dünya'nın en popüler alkolsüz içeceklerinden bir tanesidir. Dünya genelinde farklı adları ile bilinmektedir. PepsiCo tarafından üretilen Pepsi şirketi ülkemizde de faaliyet göstermektedir. Pepsi meşrubat ve kola alanında dünyanın en büyük üreticilerindendir.

Pepsi Hangi Ülkenin Markası?

Pepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin meşrubat ve kola üreticisidir.

Pepsi Nerede Üretiliyor?

Pepsi dünya genelinde üretilmektedir. Ülkemizde de üretimi olan bir markadır.

Pepsi Ne Zaman Kuruldu?

Pepsi şirketi 1893 yılında kurulmuş bir şirkettir.

Pepsi'nin Sahibi Kim?

Pepsi'nin sahibi Indra Nooyi Krishnamurthy'dir.

Pepsi'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Pepsi ilk kez 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina'da üretilmiştir. Bu üretimi ise ilk kez Caleb Bradham yapmıştır. Pepsi ilk logosunu 1902 yılında oluşturmuştur. 1905 yılına kadar bu logosu sürmüştür. 1923 yılında 1. dünya savaşından sonra şeker fiyatları yükseldi. Bundan dolayı da şirket tüm çabalara rağmen iflasını açıklamak zorunda kaldı. Şirket iflas ettikten sonra bir başka Amerikalı milyarder tarafından satın alındı ve bu milyarderin ismi açıklanmadı.