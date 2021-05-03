Penguen Ne Yer? Penguenler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Penguenler farklı yiyecekleri tüketebilmelerine rağmen neredeyse her zaman deniz ürünlerini tercih ederler. İyi bir avcı oldukları için beslenme konusunda sorun yaşamazlar.

Penguen Ne Yer?

Penguenler farklı türlere sahip olan canlılardır. Deniz ürünleri yeseler de ne kadar yedikleri, hangilerini daha çok tercih ettikleri değişir. Yavru ve yetişkin penguenler arasında da yiyecek farklılıklarının görülmesi normaldir.

Penguenler en çok balık türlerini yerler. Bunların arasında küçük balıklar, sardalyalar, hamsiler, morina ve fener balıkları yer alır. Ayrıca kabuklu canlılar arasından yengeç ve karidesi tüketebilirler. Büyük penguenlerse küçüklere göre daha derin dalış yapabildikleri için kalamar ve mürekkep balığı yiyebilirler.

Penguenler avcılık yaparken mevsimlere ve bulundukları ortama göre hareket ederler. Yılın zamanlarına göre sevdiği besinleri değiştirip diğerlerine ağırlık verebilirler. Bu sayede açlık sorunu yaşamayarak içinde bulundukları doğal ortama adapte olurlar.

Penguenler Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Penguenlerin beslenebilmesinde en büyük rolü su altında net görebilme yetenekleri üstlenir. Boyutlarına göre derin dalış yapma yetenekleri arttığı için farklı canlıları yeme imkanları bulurlar. Okyanus ve denizlerde yaptıkları avcılık sayesinde beslenmeleri gerçekleşir.

Penguenlerin en sevdiği besinler balıklardır. Soğuk okyanus bölgelerinde yaşayabilen balıkları yakaladıklarında çiğnemeden yutarlar. Gümüş balıklar, bordürler ve küçük balıklar, yengeçler ve kalamarlar onların en sevdiği yiyeceklere örnektir. Penguenler yiyecekleri deniz canlıları arasında çok ayırdım yapmazlar.

Küçük penguenlerin favorileri arasında kabuklu canlılar yer alır. Büyük penguenler ise sefalopodları yemeyi tercih ederler. Ancak her iki türde de yüzeye yakın olan balıklar ortak olarak tüketilir. Üstelik penguenler yiyecek bulamadıkları zaman neredeyse 800 kilometre kadar yürüyerek kendilerine besin ararlar.

Doğal ortamından alınan penguenlerin beslenmesi biyolog ve veterinerlerin uygun gördüğü şekilde yapılır. Bu bağlamda, en yakın akrabaları neyle besleniyorsa penguenlere de ona benzer yiyecekler verilir. Genellikle iri balıklar tercih edilirken, ülkede rahatlıkla bulunabilen diğer deniz canlıları da kullanılır.