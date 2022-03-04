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Pendik Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Pendik Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Pendik Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Pendik Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Yüzölçümü 278 kilometrekare olan Pendik, İstanbul'un en büyük 10 ilçesinden biridir. 2021 yılı verilerine göre ilçenin nüfusu yaklaşık 700 bindir. 1987 yılında Kartal'dan ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Pendik'te toplam 13 semt bulunuyor. Pendik hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Pendik Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

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Pendik'in en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sultan Konağı

2- Saint Jean Baptist Kilisesi

3- Yenişehir Mesire Alanı

 4- Aydos Kalesi

5- Pendik Çarşı Cami

6- Tarihi Eski Cami

7- Pendik Höyüğü 

 Pendik Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 Anadolu yakasında yer alan Pendik, Kartal Adliyesine bağlıdır. Diğer adı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı olan adliyeye bağlı olan diğer ilçeler şunlardır: 1- Kadıköy 2- Kartal 3- Sultanbeyli 4- Ümraniye. 

 Esentepe Mahallesinde yer alan Kartal Adliyesine ulaşım metro ve otobüsle sağlanabilir. Kartal adliyesine giden otobüs hatları: KM70, E-10. 

 İstanbul Pendik Avrupa mı Anadolu Yakası mı? 

 Tuzla, Gebze ve Çekmeköy ile sınır komşusu olan Pendik, İstanbul Anadolu Yakasında yer almaktadır. 

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 Pendik ile İlgili Bilgiler

  Pendik'in en kalabalık semti Kurtköy'dür. Pendik'te yer alan diğer semtler şu şekilde sıralanabilir:

1- Güzelyalı

2- Fevzi Çakmak

3- Şeyhli

4- Dumlupınar

5- Güllübağlar

6- Çınardere

7- Yayalar

8- Sülüntepe

9- Kavanpınar

10- Velibaba

11- Kaynarca

12- Kavakpınar

 

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