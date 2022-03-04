Pendik Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Pendik Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Pendik'in en bilinen ve en fazla turist çeken yerleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sultan Konağı

2- Saint Jean Baptist Kilisesi

3- Yenişehir Mesire Alanı

4- Aydos Kalesi

5- Pendik Çarşı Cami

6- Tarihi Eski Cami

7- Pendik Höyüğü

Pendik Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Anadolu yakasında yer alan Pendik, Kartal Adliyesine bağlıdır. Diğer adı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı olan adliyeye bağlı olan diğer ilçeler şunlardır: 1- Kadıköy 2- Kartal 3- Sultanbeyli 4- Ümraniye.

Esentepe Mahallesinde yer alan Kartal Adliyesine ulaşım metro ve otobüsle sağlanabilir. Kartal adliyesine giden otobüs hatları: KM70, E-10.

İstanbul Pendik Avrupa mı Anadolu Yakası mı?

Tuzla, Gebze ve Çekmeköy ile sınır komşusu olan Pendik, İstanbul Anadolu Yakasında yer almaktadır.

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Pendik ile İlgili Bilgiler

Pendik'in en kalabalık semti Kurtköy'dür. Pendik'te yer alan diğer semtler şu şekilde sıralanabilir:

1- Güzelyalı

2- Fevzi Çakmak

3- Şeyhli

4- Dumlupınar

5- Güllübağlar

6- Çınardere

7- Yayalar

8- Sülüntepe

9- Kavanpınar

10- Velibaba

11- Kaynarca

12- Kavakpınar