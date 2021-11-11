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Pembe Rengin Anlamı Nedir? Pembe Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

#Pembe Rengin Anlamı#Pembe Renk
Pembe Rengin Anlamı Nedir Pembe Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder

Dilimize Farsçadan geçmiş olan pembe kelimesinin sözlük anlamı pamuktur. Ancak bu kelime 14. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ''açık kırmızı'' anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Orijinal dilinde ''penbe'' şeklinde yazılan bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük de günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Pembemsi ve pespembe, bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir. Pembe renk psikolojik olarak ne anlam ifade eder tüm detayları ile derledik.

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Pembe kelimesinin Avrupa dillerindeki karşılıkları şu şekilde sıralanabilir:

1- İngilizce - Pink
2- İtalyanca - Rosa
3- İspanyolca - Rosado
4- Portekizce - Cor da rosa
5- İrlandaca - Bandearg

Pembe Rengin Anlamı Nedir?

İngilizcede ''rose'' ve ''rosy'' şeklinde de tanımlanan pembe rengi, ülkemizde de gül rengi olarak bilinir.

Sinema, müzik ve edebiyat gibi sanat dallarında, pembe rengiyle özdeşleşmiş olan birçok karakter ve müzik grubu ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında en bilineni, ilk filmi 1963 yılında çekilen Pembe Panter'dir. 1965 yılında Birleşik Krallık'ta kurulmuş olan Pink Floyd ise, dünya genelinde en çok dinlenen müzik gruplarının başında gelir.

Pembe rengi, saflığı ve doğallığı simgeler. Birçok Yeşilçam filminde bahsi geçen ''pembe panjurlu ev'' ise, masumiyeti temsil eder.

Pembe Renk Psikolojik Olarak Ne Anlam İfade Eder?

Psikoloji biliminde pembe renginin temel karşılığı sevgi, merhamet ve şefkattir. Birine karşı hissedilen dostane duygular da pembe rengiyle ifade edilir. Kırmızının en açık tonu olan bu renk, rubai, kaside ve gazel türündeki şiirlerde ise ''gül rengi'' olarak geçer.

Gül ile özdeşleşmiş olan pembe renginin psikolojik anlamlarından bir diğeri aşktır. Örneğin kırmızı rengi tutkuyu simgelerken, pembe, hiçbir beklenti içerisine girilmeden hissedilen aşkın sembolüdür. Tüm bunların dışında, pembe renginin diğer karşılıkları masumiyet, ilgi ve merhamettir.

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