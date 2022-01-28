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Pembe nasıl yazılır? Pembe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Pembe nasıl yazılır Pembe kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Yabancı kökenli bir kelime olması ile beraber pembe sözcüğü Türkçede çok fazla kullanılır. Aynı zamanda yazım hatası en fazla yapılan kelimeler içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Peki, Pembe nasıl yazılır? Pembe kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı üzeni merak edilen bilgileri derledik.

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Bir renk olması ile beraber pembe günlük yaşamın her anında kullanılmaktadır. Bu kullanım ile beraber özellikle hem yazın hem de okunuşu üzerinden hata yapılıyor. Bu hatalar ise bir harf üzerinden gerçekleşmektedir. Farsça kökenli bir kelime olması ile beraber, bu sözcük aynı zamanda Türkiye'de yerleşik olarak kullanılır.

 Pembe Nasıl Yazılır?

 Bu kelimenin Türkçe üzerinden bakıldığı zaman doğru yazılışı, ‘Pembe’ şeklindedir. Genelde günlük hayat üzerinden bakıldığı zaman bu kelime, ‘Penbe’ biçiminde yazılmakta ve hata yapılmaktadır. Bu hatanın önüne geçebilmek için ise doğru şekilde yazımı üzerinden ele alınmalıdır. Sadece yazım hatası değil aynı zamanda doğru kelime ile okunuş hatasının da önüne geçme şansı elde edilir.

 Pembe Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazılışı, ‘Pembe’ biçiminde ifade edilir. Böylece yazım hatasından kurtulmak ile beraber aynı zamanda okunuşu üzerinden de hata yapılmaz.

 ‘’Ben en çok pembe rengini severim.’’

 Görüldüğü gibi bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi doğru yazılış üzerinden değerlendirilebilir. Ayrıca hem tek başına hem de cümle içerisinde doğru okunuşu ve yazılışı kapsamında kullanılabilir.

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