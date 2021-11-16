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Pembe Gül anlamı nedir? Pembe Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Pembe Gül anlamı nedir Pembe Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

Kokusu ile büyüleyen, renklerinin güzelliği gözleri okşayan türlü türlü çiçekler arasında gülün her zaman özel bir yeri olmuştur. Tarih boyunca da gül, sarayları, şatoları ve enfes bahçeleri süslemiştir. Günümüzde de gül bu birinciliğini asla kaptırmamaktadır. Tıpkı diğer çiçeklerin olduğu gibi gülün de anlamları vardır. Gülün anlamı rengine göre değişiklik göstermektedir. Pembe gülün neyi simgelediği, pembe gülün manasının ne olduğu ve ne ifade ettiği gibi konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

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  Gül, "rosaceae" familyasından rosa olarak bilinen çok yıllık çiçekli bir bitkidir. Dikenlerle donamış sapları ile meşhur olan gülün pek çok rengi bulunmaktadır. 

 Pembe Gül Anlamı Nedir? 

 Gülün ana vatanı ve geldiği yer esasında İran ve Uzak Doğu'dur. Çağımızda artık gülün girmediği ülke ve yöre yok gibidir. Gül aynı zamanda pek çok sektörün de ham maddesi durumundadır. Kozmetik sanayi gülü kullanmaktadır. İlaç sanayi gülden vazgeçememektedir. Daha başka alanlarda da gül kullanılmaktadır. 

 Elbette sadece bir sektörel ürün değildir gül. Tarihte de gül, her zaman çok özel bir yere sahip olmuştur. Bir kutlama söz konusu ise hemen güller akla gelmektedir. Peyzaj çalışmalarının, çeşitli dekorasyonların baş köşesinde her zaman renk renk güller yer almıştır. 

 Düğünlerde, davetlerde olduğu gibi doğum günü ve benzer kutlamalarda da gül, ilk akla gelen çiçektir. Aşkını ilan edecek, sevdiğine sevgisini açıklayan kişi de kırmızı gülü tercih etmektedir. Saf duygularını ifade etmek isteyen kimse de beyaz güllerle bu duygularını açık etmektedir. Gelin buketlerinin de favori çiçeği güldür. 

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 Çiçeklerin anlamlarının olduğu ve güllerin manalarının da renklerine göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Tıpkı kırmızı gülün aşk ve tutkunun, beyaz gülün saflığın ve masumiyetin simgesi olduğu gibi pembe gülün de bir anlamı vardır. 

 Pembe Gülün Manası, Neyi Simgeler ve İfade Eder? 

 Tarihte olduğu gibi çağımızda da hala aşk ve tutkunun simgesi kırmızı güllerdir. Fakat diğer renkteki güllerin de bazı anlamları bulunmaktadır. Pembe gülün neyi simgelediğine bakacak olursak: 

Pembe gül minnet ifade eder. 

Pembe güllerle karşıdaki insandan özür dilenir. 

Pembe gül, minnettarlık ve şükran ifadesidir.

 

 

 

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