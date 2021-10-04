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Peltek ne demek? Peltek kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Peltek#TDK
Peltek ne demek Peltek kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Eski Türkçe bir sözcük olan peltek kelimesi, bertmek fiilinden türetilmiştir. Bertmek, bir şeyin zarar görmesine neden olmak, yaralamak ve zedelemek manasına gelir. Bu kelime zamanla çeşitli yörelerde ''peltek'' şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaygın olarak görülen konuşma bozukluklarının başında pelteklik geliyor. Peltek ne demek? TDK'ya göre peltek kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Pelteklik dışında hem ülkemizde hem de dünya genelinde en sık rastlanan konuşma bozuklukları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kekemelik 2- Artikülasyon

 Peltek Ne Demek?

 Genellikle genetik bir nedenden dolayı belli başlı harfleri söylemekte güçlük çeken kişilere peltek denir. Pelteklerin yaklaşık %80'i, R harfini söyleyemez. Bunun en büyük nedeni ses tellerindeki yapısal bir bozukluktur. Bunun dışında tavşan dudak ve yarım damak hastalıkları da peltekliğin temel nedenleri arasında yer alır.

 TDK'ya Göre Peltek Kelimesinin Anlamı Nedir?

 R dışında z ve b harflerini söylemekte zorlanan kişilere peltek denir.

 Örnek Cümle:

 ''Alternatif tedavi yöntemlerinden birini deneyerek sen de pelteklikten kurtulabilirsin.''

 

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