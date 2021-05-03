Peloponez Savaşı Tarihi Ve Önemi - Peloponez Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Peloponez savaşı milattan önce 431-404 aralığında meydana gelmiştir. Antik Yunanistan coğrafyasında yapılmıştır. Taraflarını Atina imparatorluğu ve Sparta Peloponez Birliği oluşturur. Atina şehrinin çevresine limanlarını kuşatan geniş bir sur inşa edilmiştir. Bu savaş nedenini oluşturmuştur. Bu nedenle birlikte Megara kentinin Peloponez Birliğinden ayrılması da savaşın sebebidir. Atina İpratorluğu hızla gelişmiştir. Sparta da bu gelişmeden rahatsız olmuştur. Tüm bunlar savaşın nedenini oluşturur. Bu savaşın görüldüğü gibi birden çok sebebi mevcuttur. Savaşın sonucunda Sparta Atina İmparatorluğunu işgal etti ve birlik dağılarak imparatorluk yıkıldı.

Yermük Savaşı Nedir?

Yermük savaşı isiminden de anlaşılacağı gibi Arap Bizans savaşlarının en büyük muharebesini ifade eden savaştır. Savaşta İslam ordusu Halid Bin Velid komutasındadır. Bizans İmparatorluğunun Yermük'de gerçekleştirdiği bir savaştır. Bu savaş İslam ansiklopedilerinde ve İslam tarihi kitaplarında detaylı olarak geçmektedir.

Yermük Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

İslam ordusunun başında Halid Bin Velid varken Bizans İmparatorluğunun başında da Heraklius vardır. Her iki tarafında komutanları bu tarih isimleridir. Bizans imparatoru İslam ordusunun Şam'a yürüdüğünü haber aldı. Bu sebepten dolayı Humus'a gelerek Bizans imparatorluğu da savaş hazırlığına başladı. Savaş alanını Yermük oluşturmuştur. Bilgilere göre her iki tarafın da komutanı savaş alanına istedikleri yoldan gitme özgürlüğüne sahipti.

Yermük Savaşı Tarihi

Yermük savaşının tarihi hakkında ihtilaf mevcuttur. Savaş çok fazla can kaybına neden olmuştur. Çok sayıda asker öldürülmüştür. Hayatta kalmayı başaranlar ise belirli gölgelere kaçmıştır. Savaşın tarihi 12 Receb 15 olarak geçmektedir. Yani bu tarih 20 Ağustos 636 tarihine denk gelmiştir. Bu savaşın tarihi hala araştırma konusudur. Tam olarak bilinmemektedir. Verilen tarih bilgisi pek çok kaynakta yer alan bilgiyi içermektedir.

Yermük Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Yermük savaşının 5 gün boyunca sürdüğü bilinmektedir. Bu savaş Müslüman orduları ile Haçlı Orduları arasında gerçekleşmiştir. Yani Bizans İmparatorluğu ile İslam orduları arasında geçen bir savaştır. Bu savaş ismini yapıldığı yerden almaktadır. Yermük'de yapılmıştır. Yermük Suriye, Şam çevresini ifade eden bir yer ismidir. Suriye toprakları yerel halkın desteği ile ele geçirildi. Bunun sonucunda da Şam civarındaki Roma ordusu kuşatıldı. Bu olayları haber alan Bizanslılar da Müslümanların saldırıları engellemek için Antakya'da büyük bir ordu topladı. Şam üzerine sefer hazırlıklarını bu şekilde tamamladı.

Yermük Savaşı Tarafları

Yermük savaşı İslam alemiyle Haçlılar arasında gerçekleşmiştir. Taraflar bu iki bölümü oluşturmaktadır. İki bölüm arasında geçen savaşta büyük mücadeleler verildiği söylenir.

Yermük Savaşı Nedenleri

Müslüman ordunun Suriye üzerine saldırmasının bir sebebi vardır. Suriye ise Bizans sınırlarında yer almakta olan bir bölgeydi. Müslümanlar dini farklı coğrafyalara taşıyabilmek için o dönemde fetihler düzenlerdi. Bu ordu Arap Yarımadasının dışına çıktı. Bizans İmparatorluğunun sınırlarına kadar ilerledi. O sırada Bizans'ın kendi arasında mezhep ayrılıkları vardı. Bunun üzerine Müslüman ordu Suriye'ye saldırıyı başlattı. Tüm nedenler şu şekildedir:

l İslam dininin geniş alanlara yayılmak istenmesi

l Bizans İmparatorluğunun İslamiyet dinini bir tehlike olarak görmesi ve yayılmasını engellemek istemesi

l Bizans İmparatorluğunun kendi topraklarını korumak istemesi bu sebepten dolayı da İslamiyet dininin topraklarına gelmesini istememesi

Yermük Savaşı Sonuçları

Yermük savaşının sonuçlarında her iki taraftan da çok sayıda asker öldürülerek can kaybı yaşandı. Savaşı Müslüman ordusu kazandı. Haçlı ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Irak, Şam ve Suriye Müslümanların himayesine geçti.

Yermük Savaşı Önemi

Bu savaşta eşi benzeri olmayan kahramanlıkların gerçekleştiği söylenmektedir. Bununla birlikte savaş sonuncunda Müslümanlar birçok bölgeye ayrılmıştır. Yermük savaşında dile getirilen bilgilerden biri de kadınların da vermiş olduğu mücadeledir. Oklar sebebiyle pek çok Müslüman gözlerini kaybetmiştir.

İlginç bir bilgi ise, bu sebepten dolayı savaşın dördüncü günü tarihte kaybedilen gözler günü olarak geçmektedir. Bu savaşta Müslüman ordu kaybetseydi Anadolu toprakları bir kenara Arabistan topraklarının dışına adım atılmazdı. Bizans ordusu askerleri derin hendeklere düşmüştür. Haçlı ordusunun askerlerinden de çok fazla can kaybı yaşanmıştır. Hayatta kalan Bizanslılar ise savaş sonunda Filistin, Antakya ve Halep taraflarına kaçmıştır.