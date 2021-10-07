Pelikan Nedir, Ne Yer Ve Nasıl Beslenir? Pelikan Kuşu Yenir Mi Ve Özellikleri Neler

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Beyaz renkleri ve uzun turuncu gagaları ile pelikanlar birçok farklı hikayeye de konu olmuştur. Popüler bir hayvan olmasının yanı sıra özellikleri pek fazla bilinmez. Ancak dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de görülen hayvanlar içerisinde bulunur. Hem fiziksel özellikleri hem de avlanma yetenekleri ile beraber dünyanın en önemli hayvan çeşitleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

Pelikan Nedir?

İri su kuş türlerinin ortak adı pelikan olarak bilinmektedir. Aynı zamanda monotipik pelikangiller familyasından gelen bir kuş türü olarak da ifade edilir. Uzun gagaları vardır ve özellikle avlanma konusunda önemli bir evrim geçirmiş yapıya sahiptir. Avlanmalarından sonra gagaları içerisinde suyu süzmek için özel bir kesesi bulunmaktadır. Bunlar geniş boğaz keseleri olarak da ifade edilir. Geniş kanat açıklıkları ve uzun dalgaları ile dikkatleri üzerine toplayan hayvan türlerinden biridir.

Pelikan Ne Yer?

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Genelde su yüzeyinde ya da suya yakın noktalarda bulunan balıkları avlamak suretiyle pelikanlar yaşamlarını sürdürür. Bu sebepten dolayı genelde kıyılarda veya göllerde yaşamaktadırlar. Genetik özelliğin getirdiği etki ile beraber bu konuda avlanma açısından oldukça yetenekli hayvanlardır. Koloniler halinde bir araya gelmek suretiyle hem üreme hem de avlanmayı birlikte yaparlar. Yani genel olarak topluca yaşam şeklini benimsemiş olan hayvan türleri arasında geldiğini söylemek mümkün.

Pelikan Nasıl Beslenir?

Pelikanların özel bir beslenme yöntemi bulunmaktadır. Bunun temel sebebi ise uzun ve ince gagalarının avlanma konusunda etkin bir ayrıcalığa sahip olmasıdır. Suyun yüzey kısmından almış oldukları balık ile beraber suyu süzgeçten geçirmek adına özel kesecikleri yer alır. Bu kesecikler geniş gırtlak bölümünde bulunur ve sadece balığın boğazından geçmesine olanak sağlar. Böylece sindirim yolu ile beraber geviş getirmek suretiyle beslenirler.

Pelikan Kuşu Yenir mi?

En merak edilen konular içerisinde pelikan kuşu yenip yenmeyeceğini geliyor. Bu duruma elbette bazı şart ve koşullar üzerinden ele alınarak cevap verilmektedir. Ancak genel olarak bakıldığı vakit pelikan kuşu etinin yenmeyeceğini söylemek mümkün. Bu durum hem doğa şartları ve birtakım unsurlar kapsamında hem de İslami açıdan ele alınmaktadır. Dini unsurların yanı sıra aynı zamanda koruma altında bir kuş olması ile beraber pelikanlar yenmez. Normalde leş yemeyen, gagası eğri olmayan ya da peçeleri ile avlanmayan kuşların yenebileceği öngörülüyor. Ancak pelikanlar aynı zamanda nadir kuşlardan biri olduğu için yenmez.

Pelikan Kuşu Özellikleri Neler?

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Pelikan kuşu çok özel ve aynı zamanda dikkat çeken hayvan türleri içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda ilgi çeken ve merak edilen birçok değişik özelliği olduğunu da ifade etmek mümkündür.

- Erişkin olan pelikanlar saf ve beyaz görüntüsüyle göz alıcı bir etki oluşturur.

- Gagasının alt kısmında genişleyen pembemsi bir deri torbası vardır.

- Ayağının dört parmağı perdeli biçimde bir yapıya sahiptir.

- Keselerinin içerisinde balık biriktirme suretiyle beslenme yöntemini değerlendirirler.

- Koloniler oluşturmak suretiyle ürerler.

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- Aynı şekilde avlanma konusunda da yine toplu olarak davranış gösterirler.

- Diğer kuş türlerine göre oldukça ince ve uzun gagaları bulunur.

Bu şekilde daha birçok farklı özelliği ile beraber pelikan kuşu günümüzde ilgi çeken kuş türleri içerisinde yer alıyor.