Pektin nedir, nasıl yapılır? Pektin nasıl üretilir?

Meyve ve sebzelerde lif bakımından oldukça zengin olan etken madde pektin maddesidir. Bu liflerin çözülmesi diğerlerine göre daha hızlı oluyor. Çözünür şekilde kullanımı daha da yaygınlaşıyor.

Pektin Nedir?

Pektin, özellikle de bitki dokularında yer alan metil grubundaki renksiz bir madde olup, sıvı şeklinin ısıtılması ile birlikte jel ya da jöle haline dönüşür. Pektinin evde yapımı da mümkündür. Pektin bitkilerde ve hücre duvarında hücre içi boşluklarda yer alan kompleks polisakkaritlere verilen bir isimdir. Narenciyelerde ve baklagillerde bol miktarda yer alır. Portakal, elma, greyfurt ve kayısının bol miktarda pektin içerdiği bilinir. Narenciyelerde yer alan lifin yaklaşık %70’i pektindir.

Pektinin en önemli özelliği jel oluşturabilmesidir. Bu nedenle gıda endüstrisinde en çok kullanılan katkı maddelerinden biridir. Pektin içeren radyonüklidlere, preparatlar ve ağır metallere düzenli olarak maruz kalan kişilerin diyetine dahil edilmesi gerekir. Pektinin gıda endüstrisinde kullanım nedenleri ise;

Jelleşmeyi sağlamak: jöle, reçel, marmelat

Meyve tadını arttırma: Meyveli yoğurt

Yapıyı kararlı kılma: Dondurma

Bayatlamayı önleme: Fırıncılık ürünleri

Kıvam verme: krema, krem peynir, mayonez, salça, sos

Homojen görünüm sağlama: Meyve suları

Pektin Nasıl Yapılır?

Pektinin hazırlanması için limon, yeşil elma ve su kullanılır. Tencerede kaynatarak pektin elde edilir. Aynı zamanda pektin gerek dondurularak gerekse de reçel kıvamında isteğe göre farklı şekillerde tüketilebilir. Pektin, jel haline geldiği için sindirim sistemine olan faydaları ile bilinir. Özellikle de elma ve narenciye kabuklarından sağlanan bu madde, lif takviyesinde de sıkça kullanılır. Evde pektin yapmak için gerekli malzemeler,

8 adet ekşi yeşil elma

4 bardak su

2 yemek kaşığı limon suyu

İlk önce elma kabukları soyulur. Elmalar küçük parçalar şeklinde doğranır. Kabuklar ise, bir bütün halinde tencereye konulur. Üzerine limon suyu eklenerek 15 dk kadar beklenir. Üzerine su eklenerek tekrar 15 dk kadar beklenir. Tencere ocağa alınarak yaklaşık 40-45 dk suyun yarısı kalana kadar kaynatılır. Elma kabukları iyice çekilir ve tülbent yardımı ile elma suyu güzelce süzülür. Kalan su ise, 15 dakika daha kaynatılarak karışımın yoğunluğu daha da arttırılır. Hazırlanan pektin isteğe göre derin dondurucuda saklanabilir ya da direk reçel yapımında da kullanılabilir.

Pektin Nasıl Üretilir?

Pektin daha çok elma ile hazırlansa da şeftali, çilek, greyfurt, portakal, ayva ve kayısı gibi pek çok çeşitli meyveden elde edilebilir. Elma pektini yapabilmek için en olgun ve en iri elmalar en çok pektini içerenler değildir. Bunun tam tersine boyu Bunun tam aksine küçük boyutlu ve yarı olgunlaşmış, ekşi ve yeşil olan elmalar pektin elde etmek için en uygun olan elmalardır. Bunun nedeni ise, meyvenin büyüme aşamasında pektin üretimini önemli oranda arttırmasıdır.

Elma Pektinin Faydaları Neler?

Elma pektininin sağlık üzerindeki pek çok olumlu etkisi vardır. Bunlar ise,

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığını korur.

Kabızlığı ve ishali hafifletir. Bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur.

Kolestrolü düzenler.

Vücutta biriken ağır metallerin vücut dışına atılmasında önemli bir rol oynar.

Cildin ve saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Asit reflüsü şikayetlerini önemli ölçüde hafifletir.