Pekala nasıl yazılır? Pekala kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Doğru yazılışı açısından en çok merak edilen sözcükler arasında pekala kelimesi yer almaktadır. Eskiden şapkalı şekilde sesli harfleri yazılırken, günümüzde artık bu durum kullanılmamaktadır. Ancak birçok farklı yazılış üzerinden hata yapılan bir kelime olarak da öne çıkar.

Pekala Nasıl Yazılır?

Yazım hatası en çok gerçekleştirilen kelimelerden biri olarak ‘pekala’ sözcüğü çok fazla merak edilmektedir. Bu açıdan kelimenin doğru yazılışı ele alındığı vakit, ‘Pekala’ içimde yazıldığı görülüyor. Yani diğer bir de işe, ‘Pek ala’ biçiminde değil bunun yerine birleşik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Böylece tek başına veya cümle içerisinde amaca göre bu sözcük kullanılmaktadır.

Pekala Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu sözcüğün doğru şekilde yazılış hali, ‘Pekala’ şeklinde ifade edilmektedir. Türkçe üzerinden anlamına bakıldığı zaman ise ‘çok iyi’ ifadesi öne çıkmaktadır. Aynı zamanda halk arasında, ‘Tamam’ şekilde de çok fazla kullanıldığını söylemek mümkün. Ancak burada önemli olan tek başına birer cümle içerisinde kullanırken doğru şekilde ele alınmasıdır. O yüzden bu kelime birleşik olarak öne çıkar ve bu şekilde yazılır.