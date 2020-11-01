Pedoloji nedir? Pedoloji neyi inceler? Pedeolojinin inceleme alanları hakkında bilgiler

Toprak bilimi olarak da bilinen Pedoloji, günümüzde en önemli bilim dalları içerisinde yer almaktadır. Çünkü bu bilim dalı sadece bilimsel araştırmalar yapmaz, aynı zamanda pek çok arazi kullanımı ve benzeri durumlar karşısında da önemli incelemeler gerçekleştirir. Böylece kullanım noktasında toprağın değerlendirilmesi daha etkin bir hale getirilir.

Pedoloji Nedir?

Toprakların oluşumunu, yapısını ve dağılışını inceleyen bilim dalına pedoloji denmektedir. Özellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan toprağın ortaya çıkardığı sonuçlar toprağın özellikleri ile bir araya getirilir ve etkin bir inceleme gerçekleştirilir. Özellikle arazi kullanımı ile beraber toprak yapısı açısından ele alınan çalışmalar konusunda, pedoloji önemli bir önderlik ve kaynak sağlamaktadır.

Toprağın en verimli ve en kullanışlı biçimde nasıl değerlendirileceğini dair pedoloji üzerinden destek alınır. Bu da güvenlik ve sağlık ile beraber birçok farklı husus konusunda pedolojiyi önemli bir noktaya çıkarıyor. Pedoloji aynı zamanda jeoformolojinin alt grup dallarından biri olarak öne çıkmaktadır. Pedoloji ile ilgilenen bilim insanına ise pedolog denir.

Pedoloji Neyi İnceler?

Genel olarak pedoloji toprağın yapısını inceler. Özellikle toprağın oluşumu ve dağılışı ile beraber yapısı üzerinden farklı çalışmalar gerçekleşir. Bu çalışmalar toprağın özellikleriyle birlikte fiziksel, kimyasal ve biyolojik unsurlar üzerinde bağ kurulur. Ele alınan incelemeler ile beraber ortaya çıkan sonuçlar arazi kullanımının yanı sıra verimli toprakların belirlenmesi noktasında büyük bir öneme sahiptir. En önemlisi organizmalar ile beraber toprağın arasındaki bağ ve bağlantı ele alınır. Böylece organizmaların toprak üzerindeki etkileri incelenir ve toprak nasıl ve ne şekilde kullanılır öğrenilir.

Bilimsel açıdan ele alınacak incelemeler ile beraber insan hayatını kolaylaştıracak çalışmalar pedoloji kapsamında gerçekleştirilir. Özellikle İnşaat ve tarımsal alanlar söz konusu olduğunda Türkiye açısından Pedoloji büyük bir öneme sahip hale geliyor.

Pedeolojinin İnceleme Alanları Hakkında Bilgiler

Toprağın fiziksel ve kimyasal ile beraber biyolojik yapısını incelemek pedolojinin alanları içerisinde yer alır. Bu doğrultuda pek çok farklı alan üzerinden inceleme, belirleyici kapsamında yapılan planlama ile beraber analiz ve veri üzerinden sağlanmaktadır.

- Organizmaların tarım toprakları üzerindeki etkileri

- Organizmaların toprak tipi ile ilgili ilişkilendirilmesi

- Toprak birimlerinin tanımlanması

- Toprağın haritalandırılması

- Tüm toprakların kökeni ve oluşumlarının araştırılması

Bütün bu unsurlar pedoloji bilim dalının içerisindedir. Toprak ile ilgili konu edinen tüm bilgiler Pedoloji bünyesinde pedologlar tarafından ele alınır ve toprağın doğru kullanımı noktasında değerlendirilir. Böylece pedoloji kendi içerisinde de farklı alt dalları ayrılır. Bunlar içerisinde toprak kimyası, toprak fiziği ve toprak mikrobiyoloji gibi alt dallar ön plana çıkıyor. Bu sayede laboratuvar donanımları ile beraber karmaşık araştırma yöntemleri ele alınarak toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik açıdan incelenmesi gerçekleştirilir.

Bu doğrultuda toprak birimlerinin sınıflandırılması, tanımlanması, haritalandırılması gibi teknik işlemler ele alınarak inceleme gerçekleşir. Böylece toprak üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, insanlık açısından toprağı daha verimli kullanım olanağı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar ise bazı zamanlar jeoloji ile beraber Stratigrafi ile çakışmaktadır.

Stratigrafi diğer bir ismi ile katman bilim olarak ele alınır. Ancak bu çatışma karşılıklı bilgilerin aktarılması ile beraber daha doğru verilerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Bu sebepten dolayı her iki bilim dalı da toprak bilimi açısından önemli bir potansiyel teşkil ediyor.