Pedagojik formasyonun yüzde 40'ı uzaktan

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi.
Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü.
Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.
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