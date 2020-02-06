Pedagojik formasyon kalktı mı? Ziya Selçuk'tan formasyon açıklaması!

Pedagojik Formasyonun kaldırılacağı bilgisinin 2018 yılında veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuya bir kez daha vurgu yaptı. Kendisine formasyon ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Ziya Selçuk, "Daha önce duyuru yaptık. Formasyon almayın dedik. Çok net şekilde söylüyorum. Önümüzdeki yıl formasyonu baz almayacağız." ifadesinde bulundu.

FORMASYON KALKACAK MI?

Eğitim Fakültesi mezunlarının haricinde diğer fakülte bölümlerinden mezun olan vatandaşların almak zorunda olduğu pedagojik formasyonda yeni bir dönem başlıyor. Üniversitelerin açtığı programlarla sertifikasyon süreci ile tamamlanan pedagojik formasyon, yeni dönemde 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' başlığı altında yüksek lisans süreci ile gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine göre; Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.