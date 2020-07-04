Pedagojik formasyon kaldırıldı

Formasyon konusundaki tartışmalar uzun süredir devam ediyordu. Eğitimciler bazı üniversitelerin bunu ticaret haline getirdiğini, para kazanmak için pedagojik formasyon sertifika programları açtığını savunuyordu. Pedagojik formasyonun yerine ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ getirilecek. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MEB bu programı yürütecek. Kontenjanlar sınırlı olacak ve MEB’in ihtiyacına göre belirlenecek. Eğitim fakülteleri dışındaki bölümlerde okuyanlar dört yıllık lisans eğitimini tamamlamasının ardından bu programa başvurabilecek. Programın süresi bir yıl olacak ve tez şartı aranmayacak. Şimdiye kadar alınan pedagojik formasyonlar ve eğitimi sürenlerin sertifikaları geçerli sayılacak. Ancak yeni pedagojik formasyon sertifika programları açılamayacak.

2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA DA YER ALIYORDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018’de yaptığı konuşmasında “Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek” açıklamasını yapmıştı. Bu konu 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer aldı. Vizyon belgesinde şu ifadelere yer verildi: “Sertifikaya dayalı ‘Pedagojik Formasyon’ uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’ açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlanacak.”

OLUMLU BULDULAR

Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Formasyonu alan herkes kendisini atanamayan öğretmen olarak değerlendiriyordu. MEB’in yükün altından kalkmak için bunu kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayla ihtiyaca göre kontenjanlar belirlenecek.

Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Kaldırılması çok iyi oldu. Okula gidip uygulama yapmadan formasyon alanlar vardı. Yüzbinlerce kişi eğitim alıyor, sonrasında atanamayan öğretmen sorunu ortaya çıkıyor. Formasyonla öğretmen olunabilir ama o program iki yıl sürer. Milli Eğitim Bakanı’nı tebrik ediyorum, çok önemli bir adım attı.

Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Biz bu alanda uzun yıllar çalışmış tecrübeli üniversiteler olarak karara sıcak bakıyoruz. 2010’dan itibaren sertifika programına dönüştü. Daha önce de tezsiz yüksek lisans programıydı. Süresi 1.5 yıldı. Bir yılı derslerle geçiyordu. Sonrasında uygulama eğitimi veriliyordu. Türkiye’nin şu anda teknik olarak atanmayı bekleyen öğretmenlerini de düşündüğümüzde ihtiyaca dayalı sistemi getirmesi neredeyse bir zorunluluk.

Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Fen, edebiyat fakülteleri özellikle bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Eğitim fakültelerinde zaten sorun yok. Özellikle eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerden burada haksızlık olduğunu iddia edenler de vardı. Eğitim fakültesine yüksek puanla giriyorlar. Diğer fakültelerden mezun olanlar bir yıl aldığı eğitimle atanarak eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının önüne geçmiş gibi oluyordu. Şimdi fen edebiyat mezunları da benzer eğitim almış olacaklar.