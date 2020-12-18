Pedagog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Pedagog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Antik Yunancadan gelen pedagog tanımı; çocukları, öğretmenlerine götürmekle görevli olan köle olmaktadır. Ancak günümüzde pedagogun tanımın çok daha farklıdır.

Pedagog Nedir?

Pedagoglar 0-12 yaş arasındaki çocukların zihinsel duygusal sosyal ve ruh sağlıklarının gelişimlerini takip eden ve gerektiğinde onlara destekte bulunan ruh sağlığı uzmanlarıdır.

Pedagog Ne İş Yapar?

Pedagoglar çocuk doktoru değillerdir. Çocuk doktorları çocukların bedensel sağlıkları ile ilgilenirken pedagoglar ise zihinsel ve ruhsal sağlıkları ile ilgilenmektedirler.

Pedagoglar çocukların yaşadığı gelişimsel, zihinsel ve sosyal problemlerde destek olmaktadırlar. Diğer bir yandan ebeveynler ile ilişkilerinde de pedagoglar rehberlik etmektedirler. Pedagogların bir diğer görevi ise çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri için anne ve babalara gerekli bilgilendirmeleri yapmaları olmaktır.

Pedagog Nasıl Olunur?

Öncelikle bilinmesi gerekir ki pedagoglar ile psikologlar aynı değildir. Psikologlar psikoloji bölümünden mezun olurken pedagoglar üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olmaktadırlar bu bölümden mezun olduktan sonra pedagog unvanı alınmaktadır.

Üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümünden mezun olduktan sonra genellikle lisansüstü ve doktora eğitimlerini tamamlanması da meslek açısından olumlu bir etki yaratmaktadır. Mezunları ancak doktorasını tamamladıktan sonra doktor psikolog unvanı alabilirler.

Pedagog Olma Şartları Nelerdir?

Pedagog olabilmek için üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olması yeterli olmaktadır. Ancak bir pedagogda bulunması gereken özellikler şunlar olmalıdır:

Gerek sözlü gerekse yazılı iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanabilen,

Yüksek enerjisi ve olumlu motivasyonu bulunan,

İkna becerisi yüksek olan,

Mesleki gelişime her daim açık olan,

Stresli durumlarla baş edebilme yeteneği yüksek olan

Problemler karşısında hızlı çözüm üretme yeteneği bulunan,

Çocuklarla iyi anlaşabilen,

Çocukların ihtiyaç, sorun ve yeteneklerini gözlemleyip analiz edebilen.

Pedagogun Görevleri Nelerdir?

Pedagogların birden çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

Anne ve babalara çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili danışmanlık vermek,

Hastane ya da tedavi hizmeti veren kurumlarda tedavi olan çocuklara duygusal destek vermek,

Çocukların hayatında yer alan öğretmen, doktor gibi profesyoneller ile koordinasyonu sağlayabilmek,

Çocuklar için hazırlanan yayın ve televizyon programlarının onlara uygun olması için görüş sunmak,

Hastanelerin çocuk servislerinde çocukların gelişimleri takip etmek,

Kreş, ana sınıfın ve okullardan çalışan öğretmen ve personele eğitim vermek,

Bebeklerin bakım beslenme ve uyku konularıyla ilgili ailelere bilgilendirme yapmak,

Aile ve çocuk mahkemelerinde çocuğa destek vermek ve bilirkişi raporu hazırlamak,

İcra yolu ile ebeveynlerinden birisi ile görüşen çocukların tesliminde bulunmak,

Eğitimde doğru stratejilerin kurgulanması ve uygulanması,

Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgili tedavide bulunma,

Kültürel etkenlerin çocukların davranışları üzerine olan etkilerini inceleme,

Tarihteki örnek şahsiyetlerin pedagojik açıdan dikkate değer verilerini karşılaştırma.

Pedagog Maaşları Ne Kadardır?

Pedagogların maaşların çalıştıkları kurum veya kuruluşlara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 4200 Türk lirası civarında olmaktadır.

Pedagoglar İçin İş İmkanları Nelerdir?

Pedagoglar hem özel sektörde hem de kamu kurum ve kuruluşlarında kariyerlerine devam edebilmektedirler. Pedagoglar için sağlanan iş imkanları özetle şunlar olmaktadır:

Mahkemeler ve polis teşkilatı,

Özel klinikler,

Okullar,

Özel Eğitim kurumları,

Akademik görevler,

Devlet yurtları,

Kimsesiz çocukların kaldığı yurtlar.