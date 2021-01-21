PCB nedir ve ne işe yarar? Pcb (Baskılı devre kartı) çeşitleri ve kullanım alanları

Baskı devre kartları, çoğu elektronik sistemlerde bulunan baskı devrelere bakır yüzeyin bir kısmını eritilip bakır yollar meydana getirilir ve de devre elemanları bakırlı yollar aracılığı ile birbirlerine bağlanır. Bu nedenle baskı devre kartı sistemleri oldukça önemli ve kullanımı sık olan sistemlerdir.

Baskı Devre Kartı (PCB) Nedir?

Elektronik devrelerin elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve de bu elemanlar arasında yer almakta olan elektriksel bağlantının bakır sistemli olan yüzeylerde oluşturulan yollar ile birlikte sağlandığı plakalara da baskı devre kartları (PCB) adı verilir.

Baskı Devre Kartı Amacı Nedir?

Baskı devre kartlarının iki önemli amacı vardır. Bunlar; öncelikle genel olarak elektronik bileşenleri birlikte tutmak ve ya bileşenler arasında yer alan elektriksel olan bağlantıyı sağlamak olur. Kartın kendisi yalıtkan ve de esnek olmayan bir madde olmaktadır. Kartın yüzeyinde görülmekte olan bu ince genel bağlantılar, üretim aşamalarının başında bütün kartı kaplayan iletken folyonun da parçasıdır. Ayrıca baskı devre kartlarında yer almakta olan bu iletken folyo aslında kısmen oyulur ve de kalan bakır yollar ağ oluşturur.

Baskı Devre Kartlarının Avantajları Nelerdir?

Baskı devre kartlarının pek çok avantajları vardır. Bunlar; elektronik cihazların fiziki olan boyutları ve yüzey alanlarını küçülmektedir. Ayrıca elektronik devrelerin bazı seri üretimleri hızlanır ve ya kolaylaşır. Tel şeklinde iletkenler devrelerden kullanılmadığı için genel olarak yüksek frekanslı olan devrelerde, distörsiyon ko-elektriksel olan gürültü azalmaktadır. Elektronik devrelerin elemanları genel olarak sadeleştiği için de yapım ve ya onarım kolaylaşmaktadır.

Baskı Devre Kart Çeşitleri Nelerdir?

Baskı devre kartları genel olarak iki çeşittir. Bunlar tek taraflı kartlar ve çift taraflı kartlardır. Aşağıda açıklaması bulunmaktadır.

Tek Taraflı Kartlar

Bu tek taraflı kart tipinde genel olarak komponentler kartın yüzeyine, iletken deseni de karşıt yüzeye yerleştirilir. Yalnızca bir iletken deseni olduğu nedeni ile bu tip baskı devre kartları da Tek Taraflı kartlar olarak adlandırılan kartlardır.

Çift Taraflı Kartlar

Bu çift taraflı kartlar genel anlamda herhangi iki tarafında da bir iletkenler desenine sahiptir. Çift taraflı kartlar iki iletken desenine sahip olması için ise ikisinin arasında bulunmakta olan özel olan bir çeşit elektrik bağlantısı gerektirir.