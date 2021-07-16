PBX nedir, nasıl çalışır? PBX telefon sistemi nedir?

PBX telefon sistemleri şirketlerin özel telefon şebekesi ihtiyacına yanıt veren sistemlerdir. Günümüzde tercih edilen PBX telefon sistemlerinin temelinde 4 farklı seçenek yer almaktadır.

Pbx nedir?

Açılımı Private Branch Exchange olan PBX telefon sistemleri, kısa tanımıyla santral olarak bilinmektedir. Bir işletmenin telefon çözümü noktasında tercih ettiği PBX’in Türkçe karşılığı “Özel Şube Değişimi” şeklindedir. Pbx telefon sistemleri çalışma prensibi bakımından gelen dahili aramaların yanıtlanması, mesai saatlerinden arda kalan sürelerde gelen çağrıların ilgili adreslere yönlendirilmesi gibi işlevlere sahip olduğu bilinmektedir. Müşterilerin telefon başında geçirdikleri sürede müzik dinleme, bekleme kuyruğu oluşturma, çalışma saatlerine dair bilgilendirme gibi amaçları da içeren sistemler, Pbx tarafından gerçekleştirilmektedir.

Pbx nasıl çalışır?

Geçmişten bugüne kullanılan PBX sistemleri içerisinde en çok tercih edilenler Sunucu/Sanal PBX, PBX, IP PBX ve Sunucu Sanal IP PBX şeklindedir. Eski tip PBX santral sisteminin geliştirilmiş hali olarak bilinen IP PBX’in temelini yazılım üniteleri oluşturur. İçerisinde yer alan servis özelliğiyle telefon sistemlerine çözümcül bir yaklaşım geliştiren IP PBX günümüzde birçok firma tarafından da tercih edilmektedir.

IP Pbx’lerin çalışma prensibi içerisinde yer alan SIP/VOIP telefonu ile mevcut bir VOIP cihazının kullanılması şeklinde yapılmaktadır. Donanım veya yazılım içerikli telefonların IP PBX’in sunduğu sunucuya kayıt olması ve telefon araması sırasında IP PBX ile bağlantıyı başarılı bir biçimde kurmaları sisteminin düzgün şekilde çalışmasını sağlar. IP PBX’lerin temelinde telefon veya kullanıcılara dair net yanıt veren SIP adreslerinin listesi bulunmaktadır. Bu listeye gelen dahili aramalar VOIP cihazına ya bu hizmet sağlayan VOIP sunucusundan alınan destekle tamamlanmaktadır.

PBX telefon sistemi nedir?

PBX günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız fakat içeriğini bilmediğim telefon sistemlerinden biridir. Bir hizmet veya ürünle ilgili teknik bir destek alma noktasında, randevularda veya dahili aramalarda PBX telefon sistemleri tercih edilir. Bu sistemler şirketlerin haberleşmelerini ve iletişimlerini başarılı bir şekilde yapabilmeleri, şirkette bulunmadıklarında da potansiyel kitlelerin randevu alabilmelerini mümkün kılan sistemlerdir. PBX telefon santralleri ile benzer ağ üzerinde bulunan şebeke harici bir noktaya gitmeden haberleşebilirler. Bu tip sistemlerde abone numarası tanımlama durumu söz konusudur.

PBX’in firmalar tarafından tercih edilmesinin en büyük nedeni telefona dair maliyet kalemlerini azaltmasıdır. Bu sistem ile şirket dışındaki aramalar da otomatik şekilde PBX’in yer aldığı telefonun şebekesini kullanır. İşletme tipi ve özelliği fark etmeksizin PBX kullanan tüm şirketler başarılı bir haberleşme ağı kurarak iletişime dair güncel işlerini gerçekleştirmiş olur. Telefon hatlarına dair kapasitenin yükselmesi halinde de ekstra bir kart ihtiyacı duymayan bu sistemler her firma için karlı bir iletişim ağıdır.

Şirketlerin kullandıkları yazılımlara entegre olabilen, farklı sistem ihtiyacı duymayan, sorunsuz haberleşme için en sık tercih edilen PBX telefon sistemlerinin bakım işlemleri de oldukça pratik ve kolaydır. IP PBX santrallerine dair düzenleme süreçlerinin bir yazılım vasıtasıyla gerçekleştirildiği bu sistem hem müşterilerin hem de firma sahiplerinin haberleşme işlemlerinin tamamlama aşamasında günümüz dünyasında da öncelikli tercih ve ihtiyaç haline gelmektedir.