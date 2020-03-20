Pazartesi uzaktan dersbaşı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm hazırlıkların tamamlandığını ve pazartesi günü EBA ve televizyon kanalıyla öğrencilerin kaldıkları yerden dersbaşı yapacaklarını söyledi. Anadolu Ajansı’nın editör masasına konuk olan Selçuk, derslerin 20 dakika sürüp 10 dakika ara verileceğini de belirtti. Öğrencilerin yüz yüze aldıkları konulardan sınavda sorumlu olacaklarını, uzaktan eğitim konularının sınavlarda yer almayacağını belirten Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle:

DİYELİM Kİ SÜREÇ UZADI

“Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulu’nun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak. Diyelim ki bu süreç uzadı, bununla ilgili hazırlığımız var, daha da uzadı ve öğretim dönemi tamamen kapandı mesela, bunu sadece olasılık olarak söylüyorum, bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak.

TOPLUMA ERİŞİM İÇİN TV

Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. Ama internet erişimi olanlar için Eğitim Bilişim Ağımız (EBA) var. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli bir akıllı destek sistemimiz var. Yani çocuk sınava hazırlanırken, ona kişisel rehberlik yapıyor, kişiye özel deneme sınav yapıyor, arkadaşları arasında nerede olduğunu görüyor. Sistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık.

TRT İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ

Altı kanal aldık ve TRT ile ortak çalışıyoruz. TV’de dersler pazartesi saat 09.00’da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30’da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20’şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir.

Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse sınavlar ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımı açıyoruz.

ÖSYM DOKUZ SINAVI ERTELEDİ

Bu arada ÖSYM de 2020 Sınav Takvimi’nde değişiklik yaptı. 29 Mart’taki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mayıs’ta, 4 Nisan’daki Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 3 Ekim’de yapılacak. 12 Nisan’daki Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 17 Mayıs’ta, 18 Nisan’daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2 Mayıs’ta, 19 Nisan’daki e-YDS/5 16 Mayıs’ta uygulanacak. 26 Nisan’daki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı da 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. 3 Mayıs’taki (ALES/1) 10 Mayıs’ta düzenlenecek. 20 Eylül’deki ALES/2 16 Ağustos’a çekilecek. ◊ - AA