Pazarlama Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Günümüzde en çok tercih edilen sayısal bölümlerin başında Pazarlama geliyor. Bunun en büyük nedeni mezunların geniş iş imkanlarına sahip olmasıdır. Son yıllarda e-ticaret sitelerinin yaygın olarak kullanılması da iş olanaklarının artmasında etkili oldu. 2 ya da 4 yıllık pazarlama okuyanlar, diğer mesleklerin yanı sıra e-ticaret sorumlusu ve dijital pazarlama danışmanı da olabilir

Pazarlama Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Pazarlama bölümünde ticari matematik, istatistik ve genel işletme gibi dersler yer alır. Ülkemizde toplam 7 üniversitede pazarlama bölümü bulunuyor. İlk yıl teorik dersler ağırlıkta iken, 2. yılda uygulamalı derslere geçilir. Her öğrencinin 3. ve 4. dönemde 30 gün boyunca yapması gereken zorunlu stajlar bulunmaktadır.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama birçok türü bulunan ve türüne göre farklı stratejilerin geliştirdiği iktisadi bir etkinliktir. Ekonomi biliminin bir alt dalı olan pazarlama tekniklerinin başında satış ortaklığı ve amaca yönelik pazarlama yer alıyor. Günümüzde internetin yaygın kullanılması ile birlikte sosyal medya pazarlaması ve dijital pazarlamacılık dünya genelinde yaygınlaşmıştır.

Üniversitelerin ders içeriklerinde de yer alan diğer pazarlama yöntemleri şunlardır: Etkinlik pazarlaması, e-mail pazarlaması, etkili kişi pazarlaması, ikna edici pazarlama, çok kültürlü pazarlama.

Pazarlama Bölümünün Amacı Nedir?

Pazarlama bölümünün temel amacı mağazalar başta olmak üzere tüm ticari kuruluşlarda çalışacak nitelikli personel yetiştirmektir. Ön lisans eğitiminde sonra birçok bölüme geçiş yapmak mümkün olduğu için reklam tasarımı, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlarda da uzman yetiştirmek de bölümün amaçları arasında yer alır.

Pazarlama Mezunu Ne İş Yapar?

Çalıştığı şirket tarafından imal edilen ürünlerin en hızlı ve ekonomik yoldan halka arz edilmesini sağlar. Yeni pazarlama teknikleri geliştirerek söz konusu ürünlere olan talebin artmasına yönelik projeler yürütür. Ürünlerin tanıtımını sosyal medyadan yapar. Mail yolu ve telefon ile ilgili kurumlara ulaşarak yeni çıkan ürünlerin tanıtır.

Pazarlama Kaç Yıllıktır?

Pazarlama bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bölümde mezun olanlar ''pazarlama danışmanı'' ve ''pazarlama sorumlusu'' unvanını alır.

Pazarlama Okumak İçin Ne Gereklidir?

Pazarlama okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavına girip 150 puan barajını açması gerekmektedir. Dışa dönük, ikna kabiliyeti ve iletişim becerileri yüksek, vücut dilini iyi kullanan, diksiyonu düzgün kişilerin bu bölümde başarılı olma şansları çok daha yüksektir.

Pazarlama Öğretimi İngilizce midir?

Pazarlama bölümünün öğretim dili Türkçedir. Bununla birlikte bazı fakültelerde bölümü İngilizce okumak mümkündür. Öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan bölümlerin taban puanı ve başarı sıralaması birbirinden farklıdır. Öğrenciler bu farkları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdır.

Pazarlama Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İşletme ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yer alan pazarlama bölümü EŞİT AĞIRLIK puan türü ile öğrenci almaktadır.

Pazarlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dönem Dersleri

Genel Muhasebe

Genel Hukuk Bilgisi

Ticari Matematik

İktisada Giriş

2. Dönem Dersleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Doğrudan Pazarlama

Satış Teknikleri

Türk Dili I - II

Fiziksel Dağıtım Yöntemi

3.Dönem Dersleri

Pazarlama Araştırması

Satış Yönetimi

Uluslararası Pazarlama

4.Dönem Dersleri

Ticaret Hukuku

İşyeri Uygulaması

Mesleki Çalışma ve Seminer

Perakende İşletmeciliği

Bölümün eğitim programında yer alan seçmeli dersler şunlardır:

Endüstri Ürünleri Pazarlaması

Reklamcılık

Hizmet Pazarlaması

Dijital pazarlamacılık

Pazarlama Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Pazarlama bölümünün iş olanakları hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında oldukça geniştir. Yabancı dil bilenler uluslararası şirketlerin satış departmanında işe başlayabilir. Bölümden mezun olanlar satış ve pazarlama temsilciliği dışında satış müdürü ve e-ticaret sorumlusu da olabilir.

Pazarlama Çalışma Alanları Nelerdir?

2 yıllık Pazarlama bölümünden mezun olanların çalışabileceği kurumlar şunlardır:

E-ticaret siteleri

Beyaz eşya mağazaları

İthalat ve ihracat firmaları

Lojistik firmaları

Teknoloji geliştirme merkezleri

Danışmanlık şirketleri

Pazarlama Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi