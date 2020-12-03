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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 03.12.2020 - 03:13 | Son Güncelleme:

Pazarlama Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Pazarlama Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Üniversitelerin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve İşletme Fakültesinde yer alan Pazarlama bölümü bir ön lisans programıdır. 2 yıllık eğitimin ardından DGS sınavına girerek birçok lisans bölümüne geçiş yapmak mümkündür. Pazarlama bölümü dersleri neler, mezunu ne iş yapar? Merak edenler içim detaylı bir şekilde derledik.

Günümüzde en çok tercih edilen sayısal bölümlerin başında Pazarlama geliyor. Bunun en büyük nedeni mezunların geniş iş imkanlarına sahip olmasıdır. Son yıllarda e-ticaret sitelerinin yaygın olarak kullanılması da iş olanaklarının artmasında etkili oldu. 2 ya da 4 yıllık pazarlama okuyanlar, diğer mesleklerin yanı sıra e-ticaret sorumlusu ve dijital pazarlama danışmanı da olabilir

 Pazarlama Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 Pazarlama bölümünde ticari matematik, istatistik ve genel işletme gibi dersler yer alır. Ülkemizde toplam 7 üniversitede pazarlama bölümü bulunuyor. İlk yıl teorik dersler ağırlıkta iken, 2. yılda uygulamalı derslere geçilir. Her öğrencinin 3. ve 4. dönemde 30 gün boyunca yapması gereken zorunlu stajlar bulunmaktadır.

 Pazarlama Nedir?

 Pazarlama birçok türü bulunan ve türüne göre farklı stratejilerin geliştirdiği iktisadi bir etkinliktir. Ekonomi biliminin bir alt dalı olan pazarlama tekniklerinin başında satış ortaklığı ve amaca yönelik pazarlama yer alıyor. Günümüzde internetin yaygın kullanılması ile birlikte sosyal medya pazarlaması ve dijital pazarlamacılık dünya genelinde yaygınlaşmıştır.

 Üniversitelerin ders içeriklerinde de yer alan diğer pazarlama yöntemleri şunlardır: Etkinlik pazarlaması, e-mail pazarlaması, etkili kişi pazarlaması, ikna edici pazarlama, çok kültürlü pazarlama.

 Pazarlama Bölümünün Amacı Nedir?

 Pazarlama bölümünün temel amacı mağazalar başta olmak üzere tüm ticari kuruluşlarda çalışacak nitelikli personel yetiştirmektir. Ön lisans eğitiminde sonra birçok bölüme geçiş yapmak mümkün olduğu için reklam tasarımı, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlarda da uzman yetiştirmek de bölümün amaçları arasında yer alır.

 Pazarlama Mezunu Ne İş Yapar?

 Çalıştığı şirket tarafından imal edilen ürünlerin en hızlı ve ekonomik yoldan halka arz edilmesini sağlar. Yeni pazarlama teknikleri geliştirerek söz konusu ürünlere olan talebin artmasına yönelik projeler yürütür. Ürünlerin tanıtımını sosyal medyadan yapar. Mail yolu ve telefon ile ilgili kurumlara ulaşarak yeni çıkan ürünlerin tanıtır.

 Pazarlama Kaç Yıllıktır?

 Pazarlama bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bölümde mezun olanlar ''pazarlama danışmanı'' ve ''pazarlama sorumlusu'' unvanını alır.

 Pazarlama Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Pazarlama okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavına girip 150 puan barajını açması gerekmektedir. Dışa dönük, ikna kabiliyeti ve iletişim becerileri yüksek, vücut dilini iyi kullanan, diksiyonu düzgün kişilerin bu bölümde başarılı olma şansları çok daha yüksektir.

 Pazarlama Öğretimi İngilizce midir?

 Pazarlama bölümünün öğretim dili Türkçedir. Bununla birlikte bazı fakültelerde bölümü İngilizce okumak mümkündür. Öğretim dili Türkçe ve İngilizce olan bölümlerin taban puanı ve başarı sıralaması birbirinden farklıdır. Öğrenciler bu farkları göz önünde bulundurarak tercih yapmalıdır.

 Pazarlama Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 İşletme ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde yer alan pazarlama bölümü EŞİT AĞIRLIK puan türü ile öğrenci almaktadır.

 Pazarlama Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. Dönem Dersleri

 Genel Muhasebe

 Genel Hukuk Bilgisi

 Ticari Matematik

 İktisada Giriş

2. Dönem Dersleri

 Müşteri İlişkileri Yönetimi

 Doğrudan Pazarlama

 Satış Teknikleri

 Türk Dili I - II

 Fiziksel Dağıtım Yöntemi

3.Dönem Dersleri

 Pazarlama Araştırması

 Satış Yönetimi

 Uluslararası Pazarlama

4.Dönem Dersleri

 Ticaret Hukuku

 İşyeri Uygulaması

 Mesleki Çalışma ve Seminer

 Perakende İşletmeciliği

 Bölümün eğitim programında yer alan seçmeli dersler şunlardır:

 Endüstri Ürünleri Pazarlaması

 Reklamcılık

 Hizmet Pazarlaması

 Dijital pazarlamacılık

 Pazarlama Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Pazarlama bölümünün iş olanakları hem Türkiye genelinde hem de yurt dışında oldukça geniştir. Yabancı dil bilenler uluslararası şirketlerin satış departmanında işe başlayabilir. Bölümden mezun olanlar satış ve pazarlama temsilciliği dışında satış müdürü ve e-ticaret sorumlusu da olabilir.

 Pazarlama Çalışma Alanları Nelerdir?

 2 yıllık Pazarlama bölümünden mezun olanların çalışabileceği kurumlar şunlardır:

 E-ticaret siteleri

 Beyaz eşya mağazaları

 İthalat ve ihracat firmaları

 Lojistik firmaları

 Teknoloji geliştirme merkezleri

 Danışmanlık şirketleri

 Pazarlama Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Akdeniz Üniversitesi

 Yakın Doğu Üniversitesi

 İstanbul Bilgi Üniversitesi

 Girne Amerikan Üniversitesi

 Doğu Akdeniz Üniversitesi

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