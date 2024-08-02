Pazar günü KPSS'de 461 bin 763 aday ter dökecek

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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-KPSS ÖABT ile 2024-KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak. Uygulanacak sınavlarla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ''Pazar günü gerçekleştireceğimiz KPSS oturumlarına 461 bin 763 aday başvurdu. İlk oturum olan ÖABT saat 10.15'te başlayacak. Adaylara alanlarına bağlı olarak 75 soru için 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav, adayların alanlarına bağlı olarak 12.15 veya 12.45'te sona erecek. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak, adaylara 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi verilecek ve uygulama 16.45'te sonra erecek. İlk oturuma saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak ikinci oturuma ise saat 14.30'dan sonra aday alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek" ifadelerini kullandı.

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'63 BİN GÖREVLİ SAHADA OLACAK'

ÖSYM Başkanı Ersoy, "81 il 103 sınav merkezinde pazar günü gerçekleştirilecek uygulamada; 1362 bina, 20 bin 286 salon kullanılacak. Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 1932 aday bu haktan yararlandı" dedi.

Hafta sonu uygulanacak oturumlarla birlikte KPSS Lisans sürecinin tamamlanacağını kaydeden Prof. Dr. Ersoy, "Lisans uygulamalarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. Uygulamaya katkı sağlayan sınav görevlilerimize, emniyet mensuplarına ve nüfus müdürlüklerinde görev yapan personele teşekkür ediyorum. Uygulanacak sınavlara girecek adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.