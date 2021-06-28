Paylaşımlı Ekran Kartı Nedir Ve Nasıl Anlaşılır? Paylaşımlı Ekran Kartı Yükseltme Yapılabilir Mi

Ekran kartları, bir bilgisayarın ana kartına entegre edilebilen veya yeteneklerini genişletmek için ayrı olarak kurulabilen bir bileşendir. Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda görüntülediğiniz video ve görüntülerle ilgili verileri işlemeye adanmış bir karttır.

Paylaşımlı Ekran Kartı Nedir ve Nasıl Anlaşılır?

İşletim sistemi arayüzünden açtığınız oyunlara veya uygulamalara kadar bilgisayarınızın veya cihazınızın monitöründe veya ekranında gördüğünüz her şey, cihaz tarafından işlenmesi gereken görüntülerdir. Ekran kartları, işlemciden veri alır ve görsel bilgiye dönüştürür, yani birler ve sıfırlar olan verileri alıp görüntülere dönüştürür.

Görsel verilerin işlenmesi video oyunları veya büyük boyutlu ve çözünürlüklü videoları ya da fotoğrafları düzenleme gibi alanlarda ne kadar zorlu olursa, bir ekran kartının ihtiyaç duyacağı güç o kadar fazla olacaktır. Genel olarak, basit görevler için, entegre veya paylaşılan kartlar yeterlidir. En güçlü ekran kartları genellikle entegre fanlarını da içerir, çünkü zorlu çalışmaları nedeniyle çok ısınırlar ve bir bilgisayarın içindeki genel sıcaklık düşüşleri genellikle yeterli değildir.

Paylaşılan Ekran Kartı Özellikleri Nelerdir?

Cep telefonlarında, tabletlerde ve birçok dizüstü bilgisayarda genellikle yalnızca işlemcinin bir parçası olarak doğrudan tümleştirilmiş paylaşılan kartlar bulunur. Bazı durumlarda, genellikle masaüstü bilgisayarlarda bulunanlar kadar güçlü olmasa da, bazı özel grafikleri olan, oyun oynamak için özel olarak hazırlanmış dizüstü bilgisayarlar olabilir.

Özel ekran kartları, çok büyük bileşenler oldukları için bilgisayar kulelerinde ve bazı dizüstü bilgisayarlarda bulunabilir. Özel ekran kartlarına sahip dizüstü bilgisayarlar genellikle çok daha kalın ve ağırdır. Özel ekran kartları daha büyüktür, daha fazla yongaya sahiptir ve bu nedenle zorlu oyunları çalıştırmak veya büyük çözünürlüklü görüntüleri işlemek için çok daha fazla ham güç sağlar. Bu arada, paylaşılan ekran kartları çok fazla gücü kaldıramaz ve özellikle zorlu bir oyun oynarsanız ya da programa girmeye çalışırsanız, paylaşılan ekran kartı bunu kaldıramayabilir. Yani oyunu ya da programı çalıştırmazsınız.

Çoğu masaüstü bilgisayarda genellikle hem paylaşılan hem de ayrılmış ekran kartları bulunur. Bu olduğunda, normal işlem bilgisayar tarafından entegre ekran üzerinde yapılırken, adanmış olan işlemcininki yetersiz kaldığında atlayacak ve çalışmaya başlayacaktır. Bu, bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılır ve hangisini kullanacağınıza karar verme konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Cep telefonları ve tabletlere gelince, üzerlerinde kullandığınız oyunlar ve uygulamalar size özeldir. Oyunların grafikleri, mobil işlemcilerin paylaşılan grafiklerinin gücüyle birlikte gelişiyor, bu nedenle en son modellerden birine sahipseniz, hepsini oynayabileceksiniz. Diğer yandan orta sınıf veya düşük kaliteli bir mobil cihazda, paylaşılan ekran kartlarının bazı oyunlar için yeterli olmaması, kötü görünen grafiklere ve yavaşlamaya sebebiyet verir. Telefon, tablet bu tip bir sorunda, olduğundan daha fazla ısınacaktır.

Özel ekran kartlarının fiyatı pahalı iken, paylaşılan ekran kartlarına sahip işlemciler genellikle fiyatın yaklaşık yarısı kadardır. Bu da paylaşılan ekran kartlarını tercih edilebilir yapıyor. Fakat grafik programları ile ilgilenen bir işiniz varsa ya da online oyunlar oynuyorsanız mutlaka bir özek bir ekran kartınız olması gerekmektedir. Çünkü paylaşımlı ekran kartları size yetmeyecektir.

Paylaşımlı Ekran Kartı Yükseltme Yapılabilir mi?

Hayır! Çünkü paylaşımlı ekran kartları genel olarak işlemcinin içine yerleştirilmiştir. Ana kartınıza lehimlenmiştir. Eski sistemlerde bir yonga kaldırılamaz ya da değiştirilemez. Sadece etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Tümleşik bir masaüstüne sahipseniz ancak o zaman yükseltme yapabilirsiniz.