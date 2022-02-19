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Paydaş nedir? Paydaş analizi, tablosu ve matrisi nasıl yapılır?

Paydaş nedir Paydaş analizi, tablosu ve matrisi nasıl yapılır

Kurumsal anlamda her şirket, yapısal işleyiş süreçlerinin bir parçası olarak diğer kurum veya kuruluşlar ile sürekli etkileşim halindedir. Organizasyon ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak, bu etkileşim üretim sürecinden personel bağlantılarına kadar tüm sistemin aksamadan işlemesini sağlar. Maliyet açısından en kârlı işleyiş süreci entegre yapıdaki kuruluşlara dayanmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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Günümüzde doğrudan veya dolaylı, pozitif veya olumsuz anlamda bir kuruluşun etkilediği grup veya kurumların tümüne paydaş denilmektedir. Şirket veya kuruluş bazında, paydaş terimi tüm işleyiş süreçleri de görev alan yardımcı kişileri kapsamaktadır. Teknik açıdan paydaşlar iç ve dış paydaş olarak farklı şekilde sınıflandırılmaktadır.

 Paydaş Nedir?

 İç paydaşlar; kuruluşu etkileyen yada kuruluştan etkilenen oluşum içi kişi, grup veya ortaklardır. Kurum çalışanları ve liderleri iç paydaşlara verilebilecek güzel örneklerdir. Dış paydaşlar, kuruluş içinden olmadan kurumu etkileyebilecek veya kurumdan etkilenecek kişi, grup veya ortaklardır. Tesis ile ilgili diğer tüm kamu veya özel sektör kuruluşları, tedarikçiler, şirketler dış paydaşlara örnektir.

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 Paydaş Analizi Nedir?

 Paydaş analizi, tablosu, matrisi nedir ve nasıl yapılır cevabı için öncelikle paydaş nedir sorusuyla yola çıkmak en doğrusudur. Paydaş, planlanan bir projeden veya işlemden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruptur. Hedef grup projeden doğrudan ve olumlu etkilenecek olsa da, nihai yararlanıcı olarak belirlenen paydaşlar, projenin orta vadede dolaylı olumlu etkilerinin olacağı gruplardır.

 Bu adım aynı zamanda paydaş analizine ve paydaşın kim olduğu sorusuna da cevap vermektedir. Sakinler, kullanıcılar, tüketiciler, devlet kurumları, özel sektör gibi birçok grup paydaş olarak tanımlanabilir. Bir diğer paydaş grubu proje ortaklarıdır.

 Projelere Paydaşların Katılımının Yararları Nelerdir?

 -Analizlerin değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar ışığında tutarlı -kararlar verebilmek için,

 -Ortak eylem, fikir birliği oluşturma,

 -Proje ilk aşamadan itibaren şeffaftır.

 Analiz Sonuçlarının Kullanım Süreçleri Nelerdir?

 -Olası sorun ve yapı analizi,

 -Amaç ve hedefler belirlemek,

 -Strateji seçmek plan belirlemek.

 Paydaş Analizi, Tablosu ve Matrisi İçin 4 Adım Bulunmaktadır

 Adım 1. Paydaşları Belirleyin

 -Projeden/sorundan kimler olumlu veya olumsuz etkilenir?

 -Bundan kim yararlanacak?

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 -Projeyi kim destekliyor, kim karşı çıkıyor?

 -Korunmasız ve korunmasız gruplar belirlendi mi?

 -Hangi gruplar doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir?

 Adım 2: Paydaşların İlgilerini ve Çıkarlarını Belirleyin

 -Paydaşlar ne bekleyebilir?

 -İlgililer için potansiyel faydalar nelerdir?

 -Paydaşların hangi çıkarları projenin hedefleriyle çelişiyor?

 -Paydaşlar projeye ne tür mali katkılarda bulunabilirler ve projeyle nasıl başa çıkıyorlar?

 Adım 3: Paydaşların Yetki ve Etkisini belirleyin

 -İlgililer yetkililer tarafından düzenleniyor mu?

 -Hangi paydaşlar doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır?

 -Fiyatları, kaynakları kim belirler veya kontrol eder?

 -Yasal olarak kim sorumlu?

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 Adım 4: Paydaşlara Karşı Olası Önlemler

 -İlgililerin menfaatleri, yararları/zararları, etkileri/yetkileri belirlenir.

 -Süreç yönetiminde sürecin rolü ve ilgili departmanlardaki süre tanımlanır.

 -Elde edilen veriler proje planında değerlendirilir.

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