Paul Cezanne kimdir? Kısaca hayatı, eserleri ve özellikleri

Paul Cezanne, resim dünyasında birçok ressamı da etkilemiş olan empresyonist bir sanatçıdır. Kübizm akımının da öncülerinden olduğu kabul edilmektedir.

Paul Cezanne Kimdir?

19 Ocak 1839 tarihinde doğmuş ve 22 Ekim 1906 tarihinde vefat etmiş olan Fransız ressam Paul Cezanne çok önemli bir sanatçıdır. Paul Cezanne çok sayıda eser bırakmış ve Empresyonizm ile Kübizm akımları arasında köprü oluşturduğu kabul edilmektedir.

Paul Cezanne Hayatı Kısaca

Paul Cezanne 19 Ocak 1839 tarihinde Aix-en-Provence'de doğmuştur. Burada okula başlamıştır. Zengin bir tüccar olan babası oğlunun Avukat olmasını istemekteydi. Bu sebeple de Hukuk okumaya başlamıştır.

Ancak Paul Cezanne'ın sanata ilgisi vardı. İlk gençlik yıllarında daha çok edebiyat ile ilgilenmiş, şiirler yazmıştır. Fakat daha sonra resme ilgisini keşfetmiştir. Bu sebeple Hukuk okurken resim dersleri de almıştır. Fakat daha sonra babasına rağmen okulu bırakmış, resim sanatını öğrenmek için Paris'e gitmiştir.

Burada çocukluk arkadaşı yazar Emile Zola ile buluşmuştur. İsviçre Akademisi'nde ve Louvre'da çalışmıştır. Pissaro, Sisley, Renoir ile tanışmıştır. Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazanamayınca geri dönmüş ve tüm vaktini resme ayırmıştır.

Paul Cezanne, 1906 yılında açıkta resim yaparken aniden fırtına çıkmış ve resim yaparken rahatsızlanmıştır. Sanatçı bu olaydan bir hafta sonra da 2 Ekim günü zatürreden vefat etmiştir. Paul Cezanne, XX. Yüzyıl Modernistlerine göre Cezanne modern resmin babasıdır.

Paul Cezanne Eserleri

Paul Cezanne çok sayıda eser bırakmış empresyonist bir ressamdır. Paul Cezanne'ın mutlaka bilinmesi gereken bazı ünlü eserleri şunlardır:

Cinayet isimli tablosu ( 1867-1868, bu tablo karanlık dönemi diye adlandırılan eski dönemine ait bir eseridir.

Elma Sepeti ( 1895, sanatçının en bilinen tablolarındandır )

Açık Saçlı Madame Cezanne'in Portresi ( 1890-1892 )

Perde, Testi ve Meyve Tabağı ( 1893-1894 )

Kavaklar ( 1880 )

Gölet ( 1877-1879 )

Soğanlı Natürmort ( 1896-1898 )

Kırmızı Yelekli Çocuk ( 1888-1890 )

Marne Sahilinde ( 1888 )

Modern Olympia ( 1873 )

The Brook ( 1900 )

Banyo Yapanlar ( 1906 )

Medan Şatosu ( 1880 )

Paul Cezanne Sanatçı Özellikleri

Paul Cezanne'ın hayatında önemli bir yeri olan Pissarro'nun sanat anlayışından etkilendiği gibi izlenimci ressamlar Manet ve Degas'dan da etkilendiği söylenebilir. Fakat Paul Cezanne'nın sanatçı özelliklerini ayrıca şu başlıklar altında izah etmek gerekecektir:

Paul Cezanne'ın hayatının 1872-1882 yılları empresyonist dönemidir.

Sanatçı, ilk dönemlerinde kullandığı donuk renklerden vazgeçerek empresyonistlerin parlak ve açık tonlu renkleri kullanmaya başlamıştır.

Sanatçı teknik olarak da kalın renk katmanları tekniğinden vazgeçip hafif fırça vuruşlarıyla, noktalama yöntemine yönelmiştir.

Kendisini diğer izlenimcilerden ayıran ise, resimde değişen ışık değerlerinden çok resmin alt yapısına ve temeline verdiği önemdir.

Paul Cezanne, "ard-izlenimci" olarak bilinen ve soyut resmin yolunu açan sanatçılardan biridir.

Paul Cezanne, aynı zamanda "kübizm akımının " gelişimini de ciddi bir biçimde etkileyen figürlerden birisi olmuştur. Hatta kübizmin duayeni olan ressam Picasso bir konuşmasında şöyle demiştir: "O benim tek ustamdı... Onun resimleri üzerinde yıllarca çalıştım, o bizim babamız gibiydi."

Paul Cezanne farklı bir doğa algısına sahiptir. Sanatçı, doğayı ve mekanı renklerin zıtlık ve ton ilişkilerini öne çıkararak çözümlemeye çalışmıştır. Kendinin bu konudaki ifadesi de şöyledir: "Doğadan resimlemek, nesneyi kopyalamak değildir, duyularımızın farkına varmaktır."

Paul Cezanne'da desen gücü ve renklerin anlatım duyarlılığı birleşmiştir.

Sanatçı son yıllarında suluboya tekniğini de kullanmıştır.