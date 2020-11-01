Patoloji nedir? Patalog ne demek? Patoloji uzmanı (Patalog) ne iş yapar?

Hastalık bilimi olarak bilinen patoloji, organlardaki hücrelerde oluşan değişiklikleri inceler. Patoloji'de mikroskop ile görüntülenen hücre görünümleri sonucu hastalık tanıları konulmaktadır.

Patoloji Nedir?

Patoloji, hastalıklara tanı koymak amacı ile alınan örnek numuneleri inceleyerek hastalık tanısını raporlayan tıp dalıdır. Genellikle kanser hastalıklarının tanısını koymak için Patoloji testlerinin sonucu beklenir. Patoloji kanser hastalığının evresini de belirler. Bu nedenle vücuttaki neredeyse tüm dokulardan örnek alınır. Bu dokulardan alınan örnekler ile hastalık teşhisi konulabilir. Patoloji alanından çıkan rapor sonucu hastalığın tanısı konulur. Patoloji sonucunda tanı konulmamış ise ek tetkikler de istenebilir. Hastalıkların tespiti ve doğru evrenin belirlenmesi için Patoloji oldukça önem taşır.

Patolog Ne Demek?

Patoloji bölümünde çalışan kişilere Patolog denilmektedir. Patolog olunabilmesi için öncelikle 6 yıl tıp eğitimi almak gerekir. Sonrasında ise Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girilir. Sınav sonrası Patoloji dalını seçen doktorlar 4 yıl eğitimin ardından Patolog olabilirler. Patologlar hastalık olduğu düşünülen doku ile organlardan alınan örnekleri inceleyip hastalıklara yönelik tanı koyarlar. Hastalıklı dokulardan alınan örnekler genellikle mikroskop ile detaylı şekilde incelenir. Bazı durumlarda ise özel teknikler ile Patolojik incelemeler de yapılır.

Patoloji Uzmanı (Patalog) Ne İş Yapar?

Hastane ve ya sağlık kuruluşunda çalışan Patoloji uzmanları hastalık olan dokulardan alınan örnekleri inceler. Bu dokularda ortaya çıkan hastalıklara yönelik tanı konulur. Patoloji uzmanları ise genellikle laboratuvar ortamında çalışırlar. Bunun yanı sıra Patoloji uzmanları direkt hastalar ile temas kurmazlar. Patologlar diğer hekimler ile işbirliği halinde çalışırlar. Özellikle diğer hekimlerin talebi ile patolojiye örnekler gönderilir. Bunun yanı sıra Patologlar hastalardan ve ya ölülerden alınan örnekler sonucunda yapılması istenen testleri uygularlar. Çıkan raporlarda diğer hekimlerin gözden kaçırdığı detaylara da değinirler. Aynı zamanda örnekler üstündeki bulgulara ulaşmak isterler. Bunun yanı sıra en son teknolojileri ve yöntemleri takip ederler.

Patoloji uzmanlarının niteliklerine dikkat edilmelidir. Laboratuvar ortamı oldukça stresli olduğu için Patologların da buna uyum sağlaması önemlidir. Patoloji uzmanının ekip çalışmasına uygun ve sabırlı bir yapıda olması beklenir. Patologlar aynı zamanda diğer meslektaşlarının önerilerine de kulak verirler. Bunun yanı sıra Patoloji Uzmanlarının iletişim becerileri de yüksek olmalıdır. Patoloji Uzmanları laboratuvar araçlarını da doğru ve etkili kullanabilmeliler. Problem çözme yeteneğine sahip olan Patoloji uzmanları işlerini de severek yapmalılar.

Patoloji branşları ikiye ayrılır. Bunlar genellikle genel patoloji ve özel patolojidir. Genel Patoloji normal hücre yapısının bozulması ile birlikte hücrelerde meydana gelen farklılıkları detaylı olarak inceler. Aynı zamanda kanser ve tümörün organların dışına yayılması ile metastaz oluşur. Genel patoloji de bu konular ile ilgilenmektedir. Özel patoloji diğer bir adı ile sistem patolojisidir. Bu sistem genel olarak organlarda görülen hastalıkları inceler. Bu alan ise akciğer patolojisi, nöropatoloji, dermapatoloji ve jinekopatoloji gibi alanlara ayrılmaktadır.

Patoloji bilim dalı tüm organlarda meydana gelen hastalıkların ve hastalık evrelerinin tespit edilmesini sağlar. Aynı zamanda ölen kişilerde otopsi yapılmasında da görev alırlar. Bunun yanı sıra genetik incelemeler de kolaylıkla yapılır. Patoloji dalı, hayvanlarda meydana gelen hastalıkların araştırılması ile tedavi usullerinin belirlenmesinde rol alır. Vücuttaki patolojik incelemeler için hastalıklı doku ya da organlardan belli bir miktar örnek alınmasına biyopsi denilmektedir. Vücuttaki her organdan biyopsi alınabilir.