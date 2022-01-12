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Patlıcan meyve mi sebze mi?

#Araştırma#Patlıcan#Patlıcan Meyve Mi
Patlıcan meyve mi sebze mi

Patlıcan çoğu yemekte kullanılan ve ortaya lezzetli yemeklerin çıkmasına fayda sağlayan bir besindir. K vitamini, tiamin, B6 vitamini, C vitamini, diyet lifi, magnezyum, bakır, folik asit, manganez, fosfor, niasin gibi pek çok maddeyi içerisinde barındırır. Doymuş yağ ya da kolesterol neredeyse hiç içermemektedir. Faydalı bir besindir ve kullanım alanı oldukça geniştir. Çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Bunların yanı sıra akılları karıştıran bir konu vardır. Patlıcanın meyve mi yoksa sebze mi olduğu kişilerde kafa karışıklığına neden olmuştur. Peki patlıcan meyve midir sebze midir tüm detayları ile derledik.

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Patlıcan, zengin besin içeriği açısından ve içerisinde bulundurduğu vitaminleri açısından oldukça faydalı olan bir besindir. Çoğu yemeklerde kullanılır ve Türkiye'de de yaygın olarak tüketilen besinler arasında yer alır.

 Patlıcan Meyve Mi Sebze Mi?

 Patlıcan, lif kaynağı olmasının yanı sıra içerisinde yer alan tohumlar sayesinde metabolizmayı ve bağırsakların çalışmasında rol oynar. Bu sayede gastrointestinal sistem için de sağlıklı bir besindir. Bu sebepten dolayı düzenli ve yeterli bir şekilde tüketmekte fayda vardır. Çoğu zaman besinlerin meyve mi sebze mi olduğu kafa karıştırmıştır.

 Çoğu kişi meyve dese de karşıt taraflı olarak sebze diyenler de çok fazla olmaktadır. Patlıcan ise bir meyvedir. Kesilip yakından bakıldığı zaman görülen, ete gömülmüş olan küçük tohumlar patlıcanın meyve olduğunu nitelemektedir. Göz alıcı bir renge sahip olan patlıcan sebze değil, bir meyvedir.

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#Araştırma#Patlıcan#Patlıcan Meyve Mi

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