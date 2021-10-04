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Paten nasıl sürülür? Paten sürmek ne kadar sürede öğrenilir, ilk paten kaç numara alınmalı?

#Paten#Eğlence#Beceri
Paten nasıl sürülür Paten sürmek ne kadar sürede öğrenilir, ilk paten kaç numara alınmalı

Eğlenceli bir aktivite olmasının yanı sıra paten kaymak aynı zamanda iyi bir egzersiz örneğidir. Tabii dengede kalmak ve bunun becerilerini geliştirmek için, yapılması gerekenleri dikkatli bir şekilde ele almak gerekmektedir. Peki, paten nasıl sürülür? Paten sürmek ne kadar sürede öğrenilir, ilk paten kaç numara alınmalı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Paten kaymanın yeteneklerini temel anlamda ele alarak geliştirmek için, yapılması gerekenleri iyi anlamak gerekir. Bu konuda düzgün durmak ve dengede kalabilmek için ipuçlarını öğrenmek suretiyle, paten üzerinden güzel bir egzersiz yaparak aktivite sağlamak mümkün.

 Paten Nasıl Sürülür?

 Aşamalı olarak bazı temel unsurları ele almak suretiyle paten sürmeyi geliştirmek mümkün.

 - Öncelikle paten ve koruma araçları dikkatli bir şekilde giyinmelidir. (Paten, kask ve dirseklik ile bileklik.)

 - Ayaklar geniş omuzunda açılmalı, dizler bükülmeli ve çömelmelidir.

 - Topukları birbirine yapıştırmak suretiyle parmak uçları dışa çevirerek hafifçe ilerlemeye başlanmalıdır.

 - Bir süre bu şekilde tekerlek üzerinde yavaşça süzülmelidir.

 - Paten topuğunda fren bulunur. Mutlaka yavaşça hareket ederken arada bir fren kullanarak nasıl olması gerektiği öğretilmelidir.

 Temel olarak bu uygulamalar ele alınmak suretiyle, yavaş yavaş ve zaman içerisinde paten kaymak daha tecrübeli bir hale gelebilir.

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 Paten Sürmek Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

 Her insanın beceri ve yeteneği değişkenlik gösterebilmektedir. O yüzden buna bağlı olarak paten kaymanın öğrenme süresi farklılık yaratabilir. Aynı zamanda bu durum öğrenme yaşına göre değişebilmektedir. Ancak ortalama bir yaş üzerinden ele alındığı vakit, dikkatli bir çalışma ile birkaç saat içerisinde paten kaymayı öğrenmek mümkün. Hatta azimli pek çok kişi bir saat içerisinde dahi paten kaymayı öğrenebiliyor. Ancak bu konuda önlem almak ve dikkat etmek en önemli hususlar içerisinde yer alır.

 İlk Paten Kaç Numara Alınmalı?

 Paten kaymak zevkli bir eğlence aracı olurken aynı zamanda tehlikeli bir durumdur. Bu sebepten dolayı paten alırken ayak numarasına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Rahat bir şekilde paten kaymayı öğrenebilmek için, normal ayak numarasının bir boy büyüğü alınması gerekir. Fakat daha büyüğü alınmamalı ve aynı zamanda ayağa tam olarak oturmalıdır.

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#Paten#Eğlence#Beceri