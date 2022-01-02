Patavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Patavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Patavat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Düzgün davranış 2- Terbiye 3- Görgü 4- Fazilet 5- İffet 6- Edep 7- Eğitim

Patavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem edebi eserlerde hem de teklifsiz konuşmalarda kullanılan patavat kelimesinin anlamı birçok okur tarafından merak ediliyor. Bu kelime hem ahlak hem de çekinme ve usturup anlamına gelir. Nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen, düşünmeden konuştuğu için pot kıran kişiler ise patavatsız olarak nitelendirilir.

Patavat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Patavat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Düzgün davranış ya da söz

İkinci Anlamı: Çekinme, saygı, ihtiram, hürmet

Patavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu patavatsızca konuşmalarına son vermezsen bir daha seninle asla konuşmayacağım.''