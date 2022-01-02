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Patavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Patavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Patavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Patavat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Öz Türkçe bir kelime olan patavat sözcüğünün kökü belli değildir. Bu kelime özellikle Anadolu'da ve halk arasında terbiye ve ahlak anlamında kullanılır. 15. yüzyılda literatüre girmiş olan patavat sözcüğü düzgün davranış ve edep manasına da gelir. Bu kelime daha çok sonuna getirildiği olumsuz ekiyle birlikte ''patavatsız'' şeklinde kullanılır. Patavatsız kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak yer alır. Örneğin: ''Patavatsız bir adam'' Patavat ne demek, ne anlama gelir? Patavat kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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 Patavat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Düzgün davranış 2- Terbiye 3- Görgü 4- Fazilet 5- İffet 6- Edep 7- Eğitim 

 Patavat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Hem edebi eserlerde hem de teklifsiz konuşmalarda kullanılan patavat kelimesinin anlamı birçok okur tarafından merak ediliyor. Bu kelime hem ahlak hem de çekinme ve usturup anlamına gelir. Nerede nasıl konuşması gerektiğini bilmeyen, düşünmeden konuştuğu için pot kıran kişiler ise patavatsız olarak nitelendirilir. 

 Patavat Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Patavat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Düzgün davranış ya da söz

 İkinci Anlamı: Çekinme, saygı, ihtiram, hürmet 

 Patavat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 ''Bu patavatsızca konuşmalarına son vermezsen bir daha seninle asla konuşmayacağım.''

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