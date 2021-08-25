Patates Kaç Dakikada Haşlanır? Fırında, Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Patatesin haşlanma süresi genel olarak kabuklarının soyulup soyulmadığına ve kesme şekline göre farklılık göstermektedir. Kabuğu soyulmuş ve küçük doğranmış patatesler yaklaşık 15 ile 20 dakika süre içerisinde haşlanmaktadır.

Patates Kaç Dakikada Haşlanır?

Püre halinde ve farklı gıda takviyeleri ile birlikte yemeklere lezzet katan patateslerin ortalama haşlanma süreleri 15 ile 20 dakika arasında değişmektedir. Bu süre patateslerin küçük kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Daha büyük dilimli kesilen patateslerin haşlanma süreleri ise daha yüksek olabilmektedir.

Fırında, Düdüklüde veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Fırında patates pişirme süresi ortalama 40 dakika civarındadır. Düdüklü pencerede kabukları soyulmuş ve küçük dilimlenmiş patates pişirme süresi ise yaklaşık 5 dakika kadardır. Tencerede patates pişirme süresi de 20 dakika kadar sürmektedir.