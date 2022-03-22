Pastoral şiir nedir ve özellikleri nelerdir? Pastoral şiir yazarları ve örnekleri

Dünya edebiyatında ilk pastoral şiir örnekleri Antik Yunan döneminde yazılmıştır. Türk edebiyatında ise ilk pastoral şiir, daha çok Makber şiiriyle bilinen Abdülhak Şinasi Tarhan tarafından kaleme alınmıştır.
Pastoral Şiir Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
1- Bu tür şiirlerde doğa tasvirleri önemli yer tutar. Örneğin: İlkbaharın gelmesiyle ağaçların çiçek açması, sabahın ilk ışıklarıyla tan yerinin ağarması
2- Tekke ve aşık edebiyatı şairlerinin birçoğu (Karacaoğlan, Bayburtlu Zihni) pastoral şiirler kaleme almıştır.
3- Pastoral şiirlerde, herkesin anlayabileceği, sade ve açık bir üslup kullanılır.
4- Sadece diyalog ya da monologlardan oluşan pastoral şiirlere eglol denir.
5- Mevsimler, doğa sevgisi, gün doğumu, tabiatla iç içe olma ve inzivaya çekilme arzusu, pastoral şiirlerin temel konuları arsında yer alır.
Pastoral Şiir Yazarları
A- Türk Edebiyatında Pastoral Şiir Yazarları
Modern Türk Edebiyatında pastoral şiirler yazan şairler ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Cahit Külebi - Rüzgar
2- Melih Cevdet Anday - Çiftlikteki Gece
3- Oktay Rıfat - Gemide
4- Behçet Necatigil - Saklı Su
5- Abdülhak Şinasi Tarhan - Sahra
6- Rıza Tevfik Bölükbaşı - Uçun Kuşlar Uçun
7- Metin Eloğlu - Kof Demirli Pencere
8- Cahit Zarifoğlu - Ağaçlar
9- Sabahattin Ali - Çocuklar Gibi
10- Ahmet Muhip Dıranas - Kar
B- Dünya Edebiyatında Pastoral Şiir Yazarları
1- Stephane Mallerme
2- Federico Garcia Lorca
3- Fernonda Pesoa
4- Lope de Vega
5- Francesco Petrarca
6- Manuel de Falla
7- Alessandro Mazzoni
8- Salvatore Quasimodo
9- Francesco Redi
10- George Trakl
Pastoral Şiir Örnekleri
Türk Edebiyatında Pastoral Şiir Örnekleri
1- Alın beton binalarınızı
Verin bana ağaçlarımı
Hanlar, köşkler sizin olsun
Verin bana kırlarımı
Anonim
Yukarıdaki şiirde kent yaşamı ile kır yaşamı karşılaştırılmıştır. Şair beton binalara karşılık ağaçları, köşklere karşılık kırları istemektedir. Bu dörtlükte, şehir yaşamının keşmekeşinden bunalan modern bir insanın, doğa ile yeniden iç içe olma arzusu, sade bir dille anlatılmaktadır.
2- Hava çiçek tozu içinde parlıyor
Sokağın tek nar ağacı güneşte
Yapraklarını kurutuyor
Bir salyangoz kabuklarını parlatıyor
Birkaç karınca koşuşturmada
Ahmet Ada
Bu şiirde, çiçek tozu, nar ağacı ve yaprak gibi doğaya ait imgeler kullanılmıştır. Şair doğaya dair izlenimlerini detaylı bir şekilde okura aktarmaktadır.
Divan Edebiyatında Pastoral Şiir Örnekleri
1- Böyle bi-halet değildi gördüğüm sahra-yı aşk
Onda mecnun bid'ler, ateşli cul'ar var idi
Nedim
Farsçada bid, söğüt ağacı, cu kelimesi ise nehir demektir. Geçmişine özlem duyan şair, eskiden aşk çölü olarak betimlediği kalbinin böyle kimsesiz olmadığını, onda Leyla'ya aşık söğüt ağaçlarının ve ateş gibi akıp giden nehirlerin olduğunu söylüyor. Bu şiirde söğüt ağaçları aşığın, nehir kelimesi ise geçip giden zamanın sembolü olarak kullanılmıştır.
2- Baharı neyleriz ol gül-izar-ı gonce-femin
Gülüp açılması bin nev-bahara değmez mi?
Nail-i Kadim