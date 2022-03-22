Pastoral şiir nedir ve özellikleri nelerdir? Pastoral şiir yazarları ve örnekleri

Haberin Devamı

Dünya edebiyatında ilk pastoral şiir örnekleri Antik Yunan döneminde yazılmıştır. Türk edebiyatında ise ilk pastoral şiir, daha çok Makber şiiriyle bilinen Abdülhak Şinasi Tarhan tarafından kaleme alınmıştır.

Pastoral Şiir Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

1- Bu tür şiirlerde doğa tasvirleri önemli yer tutar. Örneğin: İlkbaharın gelmesiyle ağaçların çiçek açması, sabahın ilk ışıklarıyla tan yerinin ağarması

2- Tekke ve aşık edebiyatı şairlerinin birçoğu (Karacaoğlan, Bayburtlu Zihni) pastoral şiirler kaleme almıştır.

3- Pastoral şiirlerde, herkesin anlayabileceği, sade ve açık bir üslup kullanılır.

4- Sadece diyalog ya da monologlardan oluşan pastoral şiirlere eglol denir.

5- Mevsimler, doğa sevgisi, gün doğumu, tabiatla iç içe olma ve inzivaya çekilme arzusu, pastoral şiirlerin temel konuları arsında yer alır.

Haberin Devamı

Pastoral Şiir Yazarları

A- Türk Edebiyatında Pastoral Şiir Yazarları

Modern Türk Edebiyatında pastoral şiirler yazan şairler ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cahit Külebi - Rüzgar

2- Melih Cevdet Anday - Çiftlikteki Gece

3- Oktay Rıfat - Gemide

4- Behçet Necatigil - Saklı Su

5- Abdülhak Şinasi Tarhan - Sahra

6- Rıza Tevfik Bölükbaşı - Uçun Kuşlar Uçun

7- Metin Eloğlu - Kof Demirli Pencere

8- Cahit Zarifoğlu - Ağaçlar

9- Sabahattin Ali - Çocuklar Gibi

10- Ahmet Muhip Dıranas - Kar

B- Dünya Edebiyatında Pastoral Şiir Yazarları

1- Stephane Mallerme

2- Federico Garcia Lorca

3- Fernonda Pesoa

4- Lope de Vega

5- Francesco Petrarca

6- Manuel de Falla

7- Alessandro Mazzoni

8- Salvatore Quasimodo

9- Francesco Redi

10- George Trakl

Pastoral Şiir Örnekleri

Türk Edebiyatında Pastoral Şiir Örnekleri

1- Alın beton binalarınızı

Verin bana ağaçlarımı

Hanlar, köşkler sizin olsun

Verin bana kırlarımı

Anonim

Yukarıdaki şiirde kent yaşamı ile kır yaşamı karşılaştırılmıştır. Şair beton binalara karşılık ağaçları, köşklere karşılık kırları istemektedir. Bu dörtlükte, şehir yaşamının keşmekeşinden bunalan modern bir insanın, doğa ile yeniden iç içe olma arzusu, sade bir dille anlatılmaktadır.

Haberin Devamı

2- Hava çiçek tozu içinde parlıyor

Sokağın tek nar ağacı güneşte

Yapraklarını kurutuyor

Bir salyangoz kabuklarını parlatıyor

Birkaç karınca koşuşturmada

Ahmet Ada

Bu şiirde, çiçek tozu, nar ağacı ve yaprak gibi doğaya ait imgeler kullanılmıştır. Şair doğaya dair izlenimlerini detaylı bir şekilde okura aktarmaktadır.

Divan Edebiyatında Pastoral Şiir Örnekleri

1- Böyle bi-halet değildi gördüğüm sahra-yı aşk

Onda mecnun bid'ler, ateşli cul'ar var idi

Nedim

Farsçada bid, söğüt ağacı, cu kelimesi ise nehir demektir. Geçmişine özlem duyan şair, eskiden aşk çölü olarak betimlediği kalbinin böyle kimsesiz olmadığını, onda Leyla'ya aşık söğüt ağaçlarının ve ateş gibi akıp giden nehirlerin olduğunu söylüyor. Bu şiirde söğüt ağaçları aşığın, nehir kelimesi ise geçip giden zamanın sembolü olarak kullanılmıştır.

Haberin Devamı

2- Baharı neyleriz ol gül-izar-ı gonce-femin

Gülüp açılması bin nev-bahara değmez mi?

Nail-i Kadim