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Pastane nasıl yazılır? Pastane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Pastane nasıl yazılır Pastane kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Konuşma dilinde sık kullanılan ancak yazımı hususunda tereddüt yaşanan kelimeler olabilmektedir. Bu tür kelimeler arasında genellikle iki kelimenin birleşmesi ile oluşan birleşik kelimelerde yazım hataları olabilmektedir. Pastane kelimesi de yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Peki, pastane kelimesi tam olarak nasıl yazılmaktadır? Türk Dil Kurumu, pastanenin yazımını nasıl açıklanmaktadır? İşte, pastane kelimesinin doğru yazımı hakkında detayları derledik.

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Türkçede bazı kelimelerin yazımları karıştırılabilir. Bu az görünen bir durum olsada yine de bir takım hatalar ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumda Türkçenin okunduğu gibi yazılmasından kaynaklanmaktadır.

 Pastane Nasıl Yazılır?

 Pastane kelimesi pasta ve hane kelimelerinin birleşmesi ile oluşturulduğu için pastahane şeklinde yazımı karıştırılabilmektedir. Ancak bu iki kelimenin birleşmesi ile h ve a sesleri düşer böylece pastane şekline dönüşür.

 Pastane Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

 Pasta yapılan ve satılan yerlere pastane ismi verilmektedir. TDK, bu kelimeyi pasta ve benzeri türdeki şeylerin yapıldığı, yendiği ve satıldığı yer, pastacı dükkanı olarak açıklamaktadır. Bu kelime İtalyanca ve Farsçadan gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşmaktadır. İtalyanca pasta kelimesi ile Farsça hane kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır.

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 Bu kelimenin doğru yazılmış hali pastane şeklinde olmalıdır. Bileşik kelime olarak karşımıza gelen bu kelimede h ve a harfleri düşer. Bu şekilde pasta ve hane kelimeli pastane olarak birleşir. Bu kapsamda hem yazım ve hem konuşma durumlarında pastane kelimesi şekilde yazılır ve okunur.

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