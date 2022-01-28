Pastane nasıl yazılır? Pastane kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türkçede bazı kelimelerin yazımları karıştırılabilir. Bu az görünen bir durum olsada yine de bir takım hatalar ile karşılaşılabilmektedir. Bu durumda Türkçenin okunduğu gibi yazılmasından kaynaklanmaktadır.

Pastane Nasıl Yazılır?

Pastane kelimesi pasta ve hane kelimelerinin birleşmesi ile oluşturulduğu için pastahane şeklinde yazımı karıştırılabilmektedir. Ancak bu iki kelimenin birleşmesi ile h ve a sesleri düşer böylece pastane şekline dönüşür.

Pastane Kelimesinin TDK'ye Göre Doğru Yazılışı

Pasta yapılan ve satılan yerlere pastane ismi verilmektedir. TDK, bu kelimeyi pasta ve benzeri türdeki şeylerin yapıldığı, yendiği ve satıldığı yer, pastacı dükkanı olarak açıklamaktadır. Bu kelime İtalyanca ve Farsçadan gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşmaktadır. İtalyanca pasta kelimesi ile Farsça hane kelimelerinin birleşmesiyle oluşmaktadır.

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Bu kelimenin doğru yazılmış hali pastane şeklinde olmalıdır. Bileşik kelime olarak karşımıza gelen bu kelimede h ve a harfleri düşer. Bu şekilde pasta ve hane kelimeli pastane olarak birleşir. Bu kapsamda hem yazım ve hem konuşma durumlarında pastane kelimesi şekilde yazılır ve okunur.