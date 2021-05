Past Perfect Tense (İngilizce önceki geçmiş zaman) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Past Perfect Tense, "Önceki Geçmiş Zaman" anlamına gelmektedir. İngilizcede geçmiş zamana dair bir anlatım yapıldığında birden fazla tens vardır. Past Perfect, bu tenslerden en az kullanılanıdır.

Past Perfect Tense Nedir?

Past Perfect, Türkçe diline tam çevrilmemiş bir kalıp olsa da aslında önceki geçmiş zaman yani -miş'li geçmiş zamanı ifade etmektedir. Kimilerine göre Past Simple, geçmiş zamanı anlatmaya yetiyor. Fakat bu iki tensin arasında bazı farklılıklar olduğu bir gerçektir. Past Perfect, çok daha geçmiş zamanları anlatmaktadır.

Örneğin;

I had finished to cook the dinner when they arrived. (Onlar geldiğinde ben akşam yemeğini pişirmeyi bitirmiştim.)

Past Simple; bir olayın önceden gerçekleştiğini ifade ederken, Past Perfect bu olaydan öncesine dayanmaktadır. Verilen örnekte ilk olarak yemeğin pişirildiği ve pişirilme olayı bittikten sonra bahsedilen kişilerin geldiğini anlatmaktadır.

Past Perfect Tense Nasıl Kullanılır?

Öncelikle bu kalıbı nerede ve nasıl kullanmak gerektiğini bilmek önemlidir. Diğer kalıplardan nasıl farkları olduğunu rahatlıkla görebilir ve karıştırma ihtimalini en aza indirgeyebilirsiniz. Past Perfect, gerçekleşen iki olaydan, ilk olanı anlatırken kullanılır. Bu iki olay geçmişte meydana gelmiş ve çoktan bitmiştir. İlk gerçekleşen Past Perfect ve sonradan gerçekleşen ise Past Simple kalıbıdır.

Örneğin;

He had watered the flowers before she went shopping. (Alışverişe gitmeden önce çiçekleri sulamıştı.)

Diğer yandan geçmişte olan ve çoktan biten fakat etkilerinin de geçmişte kaldığı olayları anlatırken kullanılır. Yani çoktan yaşanmış bir olay bitmiş ama etkileri üzerinizde kalmış olabilir. Bu durumda Past Perfect kullanılamaz. Olayın etkilerinin de tamamen bitmiş olamsı gerekmektedir.

Örneğin;

She had been a pilot for thirty five years when he got retired. (Emekli olduğunda 35 yıldır pilottu.)

Past Perfect Tense Cümle Yapısı Nasıldır?

Past tens kalıplarında present tens kalıplarından farklı olarak fiiller farklı çekimlerde kullanılmaktadır. Geçmiş zaman kipini belirtmek için past perfect tens kalıbı kullanılan cümlelerde fiiller -ed’ takısı alır ya da v3 formunda kullanılır.

O halde ne zaman ve hangi şekillerde kullanıldığına da değinmek gerekmektedir. Cümleye -mişti anlamı kazandırmak için kullanılan fiil v3 formuna çekimlenmelidir. Fakat İngilizce dilinde fiillerin tamamı aynı düzende değildir. Düzenli fillerin sonlarına -ed eki gelir. Örneğin; played, worked gibi...

Düzensiz fiilerde ise v3 formu her fiilde farklılık göstermektedir. Ayrıca tüm bunları kullanabilmek için ezberlemek gerekir. Örneğin go - gone, tell - told ya da pay - paid gibi...

Past Perfect ile Olumlu Cümle Yapısı Nasıldır?

Past perfect kalıbı kullanıldığında olumlu bir cümle kurarken, özneye göre herhangi bir değişkenlik oluşmaz. Örneğin; was, were gibi...

Past Perfect ile Olumsuz Cümle Yapısı Nasıldır?

Past Perfect, -miş'li geçmiş zaman formunda olumsuz bir cümle kurmak için yardımcı fiillere olumsuzluk ekinin gelmesi gerekmektedir. Örneğin; do, don't gibi...

Past Perfect ile Soru Cümlesi Yapısı Nasıldır?

İngilizcede soru cümlesi oluştururken yardımcı fiil cümlenin başına gelmektedir. Aynı durum past perfect için de geçerlidir.

Örneğin;

Had you ever visited Italy? (İtalya’yı hiç ziyaret etmiş miydin?)

Past Perfect Tense ile Zaman Zarfları

Kurulan cümledeki anlam farklılıklarını sağlayabilmenin bir yolu zaman zarflarıdır. past perfect tenslerde sıklıkla zaman zarfları kullanılmaktadır. En çok kullanılan zaman zarfı ise;

After: -den sonra

Already: çoktan

Before: -den önce

By the time/ By/ Until: -e kadar

For/ Since: -den beri

Just: Henüz, yeni, az önce.

Yet:Henüz

When: -dığında, şeklindedir.