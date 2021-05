Past Perfect Continuous Tense (İngilizce geçmiş zamanda devam etmişlik) örnekli ve alıştırmalı konu anlatımı

Past perfect continuous tense Türkçe olarak “devam eden geçmiş zaman” olarak isimlendirilir. Past perfect continuous tense ile “ gelmekteydim, geliyordum, gitmekteydim, gidiyordum” gibi cümleler kurabiliriz. Past perfect continuous tense ile kurulan cümleleri başka şekillerde de Türkçe ’ye çevirmek mümkün fakat en yaygın kullanımı bu şekilde. Şimdi öncelikle past perfect continuous tense yapısını inceleyelim ve olumlu, olumsuz, soru cümlerin örnekleri ile birlikte görelim.

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle

Tekil ve çoğul öznelerden biri cümlenin başında kullanılırken past perfect continuous tense de yardımcı fiil olarak hemen arkasına “had “ ve to be fiilinin 3. Hali olan been” gelir. Ardından cümle yapısı sırasıyla fiil, nesne, yer zarfı ve zaman zarfı şeklinde tamamlanır. Yalnız burada fiilin “ing” takısı aldığını unutmayalım. Şimdi cümle örneklerini inceleyelim.

I had been working in the classroom. (Ben sınıfta çalışmaktaydım.)

You had been sleeping in your bed all morning. (Bütün sabahtır yatağında uyumaktaydın.)

We had been standing here for hours. (Saatlerdir burada bekliyorduk.)

They had been reading this book for two days. ( İki gündür bu kitabı okumaktaydılar.)

He had been repairing the car. (Arabayı tamir etmekteydi.)

It had been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağıyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle

Past perfect continuons tense de cümleyi olumsuza çevirmek için “had not” kullanılır. Eğer çok vurgu yapılmak istenmiyorsa “hadn’t” şeklinde de kullanılır. Şimdi örnekleri inceleyelim.

I had not been working in the classroom. (Ben sınıfta çalışmıyordum.)

You hadn’t been sleeping in your bed all morning. (Bütün sabahtır yatağında uyumuyordun.)

We had not been standing here for hours. (Saatlerdir burada beklemiyorduk.)

They had not been reading this book for two days. ( İki gündür bu kitabı okumuyorlardı.)

He had not been repairing the car. (Arabayı tamir etmiyordu.)

It hadn’t been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağmıyordu.)

Past Perfect Continuous Tense Olumlu Soru Cümlesi

Olumlu soru cümlesi kurarken yalnızca “had” ile özen yer değiştirir ve “been” olduğu gibi kalır. Örnekleri inceleyelim.

Had I been working in the classroom. (Sınıfta çalışıyor muydum?)

Had you been sleeping in your bed all morning. (Bütün sabahtır yatağında uyuyor muydun?)

Had we been standing here for hours. (Saatlerdir burada bekliyor muyduk?)

Had they been reading this book for two days. ( İki gündür bu kitabı okuyorlar mıydı?)

Had he been repairing the car. (Arabayı tamir ediyor muydu?)

Had ıt been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağıyor muydu?)

Past Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi

Olumsuz soru cümlelerinde başa “hadn’t veya had not” gelir ve ardından özne + been ile cümle devam eder. Örnekleri inceleyelim.

Hadn’t I been working in the classroom. (Sınıfta çalışmıyor muydum?)

Had not you been sleeping in your bed all morning. (Bütün sabahtır yatağında uyumuyor muydun?)

Hadn’t we been standing here for hours. (Saatlerdir burada beklemiyor muyduk?)

Hadn’t they been reading this book for two days. ( İki gündür bu kitabı okumuyorlar mıydı?)

Had not he been repairing the car. (Arabayı tamir etmiyor muydu?)

Had not ıt been raining a lot lately. (Son zamanlarda çok yağmur yağmıyor muydu?)