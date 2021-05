Past Continuous Tense (İngilizce geçmiş zamanda devamlılık) örnek olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

Sürekli geçmiş zaman, devam eden geçmiş zaman, geçmiş zamanda devamlılık gibi şekillerde Türkçe’ ye geçmiş olan bir zamandır. Past Continuous Tense; biraz Simple Past Tense ve Present Continouns Tenselere benzemektedir. Fiile getirilen “ing” takısı Present Continouns Tense benzerken, kullanılan was/ were yardımcı fiilleri ile Past Continouns Tense benzemektedir. Şimdi sırasıyla olumlu, olumsuz ve soru cümlesi kurmayı öğrenelim ve örnekleri inceleyelim.

Past Continuous Tense İle Olumlu Cümle

Olumlu cümleye her zaman olduğu gibi özne ile başlanır. Ardından yarımcı fiil olan was / were gelmektedir. Ardından fill ve “ing” takısı gelecektir. Ardından nesne, yer zarfı ve zaman zarfı da kullanılabilir.

l I was cleaning the house yesterday. (Dün evi temizliyordum.)

l He was washing his car in the garage last week. (O geçen hafta garajda arabasını yıkıyordu.)

l He was doing homework last morning. (O dün sabah ödev yapıyordu.)

l It was eating a strawberry a few minutes ago. (O birkaç dakika önce çilek yiyordu.)

l You were drinking orange juice in the garden. (Dün bahçede portakal suyu içiyordun.)

l They were going to the movies last Friday. (Geçen cuma sinemaya gidiyorlardı.)

l She was shopping in the market the other day. (Geçtiğimiz gün markette alışveriş yapıyordu.)

Past Continuous Tense İle Olumsuz Cümle

Past Continuous Tense olumsuz cümle kurabilmek çok kolaydır. Yapılması gereken yalnızca yardımcı fiil olan “was /were” yanına “not” ekinin getirilmesidir. Bazen “weren’t ya da wasn’t” şeklinde de kullanımını görebilirsiniz. Anlamda herhangi bir değişiklik yapmazken “not” ekinin kullanılması “weren’t ya da wasn’t” şekline göre daha baskın şekilde söylenmesini sağlar.

l I wasn't cleaning the house yesterday. (Dün evi temizlemiyordum.)

l He wasn’t washing his car in the garage last week. (O geçen hafta garajda arabasını yıkamıyordu.)

l He wasn’t doing homework last morning. (O dün sabah ödev yapmıyordu.)

l It was not eating a strawberry a few minutes ago. (O birkaç dakika önce çilek yemiyordu.)

l You were not drinking orange juice in the garden. (Dün bahçede portakal suyu içmiyordun.)

l They were not going to the movies last Friday. (Geçen cuma sinemaya gitmiyorlardı.)

l She was not shopping in the market the other day. (Geçtiğimiz gün markette alışveriş yapmıyordu.)

Past Continuous Tense İle Soru Cümlesi Yapısı

Past Continuous Tense ile soru cümlesi kurarken her zaman yaptığımız gibi “was/ were” olan yardımcı fiilleri özne ile yer değiştirerek cümlenin başına gelir. Cümle içerisinde başla herhangi bir değişiklik yapmadan cümleye soru anlamı verilmiş olunur. Şimdi örnekleri inceleyelim.

l Was I cleaning the house yesterday? (Dün evi temizliyor muydum?)

l Was she completing the project yesterday morning? (Dün sabah projeyi tamamlıyor muydu?)

l Were they going to the movies last week? (Geçen hafta sinemaya gidiyorlar mıydı?)

l Has he been eating bread for a few minutes? (Birkaç dakikadır ekmek mi yiyor?)

l Were you jogging on the beach yesterday? (Dün sahilde koşu muydun?)

l Were we playing scoccer at school the other day? ( Geçen gün okulda futbol oynuyor muyduk?