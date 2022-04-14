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Pass 2. Ve 3. Hali Nedir? Pass Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Pass 2. Ve 3. Hali Nedir Pass Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

En çok merak edilen ve 2. ile 3. halleri üzerinden araştırılan İngilizce kelimeler içerisinde pass gelir. Aynı zamanda İngilizcede günlük yaşamın önemli kelime parçaları arasında yer alır. Peki Pass 2. ve 3. hali nedir? Pass fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler üzerine merak edilenleri derledik.

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 İngilizcede 2. ve 3. halleri üzerinden düzenli ile düzensiz şekilde kullanılan fiiller bulunur. Bu bilgiler arasında düzenli olarak değerlendirilen sözcüklerden biri pass kelimesidir. Böylece amacına ve anlamına uygun şekilde cümle içerisinde değerlendirilir. 

 Pass 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Düzenli fiiller İngilizcede genel olarak belli bir takı alması ile kullanır. Bu doğrultuda değerlendirilen takı, ‘-ed’ olarak öne çıkar. Aynı şekilde pass kelimesi de bu takı ile beraber ikinci ve üçüncü hali üzerinden kullanılır. 

 - Passed

 - Passed 

 Yukarıda verilen hem 2. hali hem de 3. aynı ile beraber aynı şekilde kullanıldığını ifade etmek mümkün. Türkçe açısından karşılığında bakıldığı vakit ise ‘geçmek’ anlamına gelir. 

 Pass Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

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 Pass fiilini 2. ve 3. zaman halleri ile beraber birçok farklı örnek cümle üzerinden ele almak mümkün. 

 All the student passed the exam 

 She has successfully passed the test 

 Bu şekilde görüldüğü gibi 2. ya da 3. hali ile beraber düzenli fiil olarak farklı yerlerde kullanılabilir.

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