Pasarofça Antlaşması Nedir? Pasarofça Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devletinin imzaladığı en ağır anlaşmalardan biri olarak Pasarofça Antlaşması tarihi geçmiştir. Anlaşma son halini çok uzun görüşmeler sonucunda almıştır.

Pasarofça Antlaşması Nedir?

Osmanlı 18. Yüz yılbaşlarında aynı anda pek çok ülke ile savaşmaya başlamıştır. Bu savaşların başında gelenlerden biri ise Rus ve Venedik ile yapılmış olduğu savaşlar olmaktadır. Bu savaşın çıkma nedeni ise Karadağ adı ile bilinen devletin Osmanlı devletine isyan ederek bağımsızlık kazanmak istemesidir.

Bu ülke kendi çabaları ile Osmanlı devletine baş gelemeyeceğini anlayan bu devlet Venedik’ten yardım almayı kararlaştırmıştır. Bunun üzerine Osmanlı devleti Venedik devletine savaş ilan etmeyi düşünmüştür. Savaş ilanın hemen ardından Osmanlı devleti ile Avusturya Macar devleti de savaşmaya başlamıştır.

Pasarofça Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Pasarofça Antlaşması Osmanlı devleti ile Avusturya Venedik arasında gerçekleşen bir anlaşmadır. Anlaşma birçok dile çevrilmiş ve görüşmeler sırasında pek çok danışman bulunmaktadır. Anlaşma Sırbistan’ın Pasarofça kentinde gerçekleştiği için anlaşma adı Pasarofça Antlaşması olmuştur.

Pasarofça Antlaşması Tarihi ve Özeti

Osmanlı devleti yeni yüzyıl ile birlikte birçok toprak kaybı yaşamaya başlamıştır. Bu toprak kayıpları daha çok batı ve Avrupa’da olmaktadır. Bu kayıpların temelinde bazı devletlerin bağımsızlık istemesi yatamamaktadır. Daha çok devletler milliyet kavramında aykırı şekilde devletler toprak almak istemektedir.

Bu devletlerden biri olan ve askeri açıdan oldukça gelişmiş olan Avusturya Osmanlı devletinden toprak koparmak istemektedir. Bu nedenle yanına Venedik gibi ülkeleri, de alarak Osmanlı devleti ile savaşmaya başlamıştır. Savaş hem yeniçerinin itaatsizliği hem de geri kalmış askeri teknoloji nedeni ile kayıp edilmiştir. Bu savaş neticesinde Osmanlı devleti daha çok kayıp vermemek için Pasarofça Antlaşması imzalamıştır.

Pasarofça Antlaşması Maddeleri

İlk olarak Pasarofça Antlaşması maddelerinde bahsetmeden önce bu anlaşmanın Osmanlı için oldukça zor bir anlaşma olduğu bilinmelidir Bu anlaşma ile Osmanlı devleti ileri gelenleri geri kaldıklarına kessin kanı getirmişlerdir. Bu anlaşmada yer alan maddeler şöyledir.

l Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'nde kalacak

l Kuzey Sırbistan Temeşvar, Semendire, Bant, Belgrad, Eflak bölgelerinin Batı kısmı Avusturya'nın olacak

l Dalmaçya ve Arnavutluk kıyıları Venedik’in olacak.

Pasarofça Antlaşması Önemi

Pasarofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti resmen batı devletlerinin daha üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Bu nedenle battı cephesinde yaşanan kayıplar karşısında acil önlemler almaya karar vermiştir. Bu önlemlerin bazılarının gerçekleşmesi için Avrupa’dan bilim adamı ve askeri personel getirmişlerdir.

Fakat bozuk düzen ve ordu sisteminde yaşanan riyadan dolayı bir türkü raylar yerine oturmamıştır. Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı devlet, viyana bozgunundan sonra en çok toprak kaybettiği savaş olmaktadır. Savaşın galip tarafları olan Venedik Ve Avusturya devleti Pasarofça Antlaşması ile oldukça karlı çıkmıştır. Osmanlı devleti için ise sonun başlangıç olarak Pasarofça Antlaşması görülmektedir.

Pasarofça Antlaşması Sonuçları

Pasarofça anlaşması sonuçları hem Osmanlı devleti açısından hem de Osmanlı devletinin halkı açısından son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu anlaşmanın en önemli tarafı Osmanlı devletini batının üstünlüğü karşısında çaresiz kalışı görmesi olmaktadır. Bu anlaşma ile dönemi devlet adamları büyük dersler çıkarmıştır. Fakat alınan bu dersler karşısında alınana önlemler maalesef saray çevresi ve askerler yüzünden uygulanamamıştır.