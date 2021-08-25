Pasaport Kaç Günde Çıkar? Pasaport Çıktıktan Sonra Kaç Günde Gelir?

Ülke dışı yolculuk yapmak için pasaport şartı sunulmaktadır. Yani bir kişi pasaportu olmadan ülkeler arası yolculuk yapamaz. Her pasaportun ise belirli bir kullanım süresi vardır. Buna vize denir ve belirli aralıklarda yenilemek gerekir.

Pasaport Kaç Günde Çıkar?

Yurt dışına çıkabilmek için mutlaka öncesinde pasaport başvurusunda bulunmak gerekir. Çünkü pasaport, başvurunun aynı gün içerisinde elimizde olmaz. Belirli bir çıkma süresi vardır. Pasaport çıkarmak için yolculuktan 1 ay öncesinde başvuru yapmak önemlidir. Pasaport çıkma süresi ise 5 ila 7 gün arasında değişiklik gösterir. Yurt dışında pasaport çıkarmak ise 7 ila 10 gün arası sürmektedir.

Pasaport Çıktıktan Sonra Kaç Günde Gelir?

Pasaportlar, verilen adrese PTT aracılığı ile ulaştırılmaktadır. Yani tahmini bir kargo ulaşım süresini baz alabiliriz. Pasaportlar başvuru süresini tamamlayıp çıktıktan sonra şehir merkezlerine 3 iş günü içerisinde ulaşmaktadır. Ancak kişinin yaşadığı bölge ilçe merkezi ise 4 iş gününde ulaşım sağlanır. Köylere ise daha uzun sürede ulaşım sağlanır. Bu süre 7 iş gününü bulmaktadır. Tabi ki yaşanan yoğunluk durumuna göre değişebilir.