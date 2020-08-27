Pasaport çeşitleri ve isimleri nelerdir? Pasaport çeşitleri hakkında bilgiler

Pasaportlar bordo, gri, yeşil, gibi türleri bulunmaktadır. Devlet memurlarına ve vatandaşlara ise farklı pasaportlar verilmektedir. Bu pasaport çeşitlerinden bazıları başvuru ile alınırken bazıları ise özel olarak kişilere verilmektedir. Bu her pasaport çeşidinde farklılık gösteren bir durum olarak bilinir.

Pasaport Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

- Umumi Pasaport

- Hususi Pasaport

- Hizmet Pasaport

- Diplomatik Pasaport

- Seyahat Belgesi

- Gemi Adamı Cüzdanı

- Yeşil Pasaport

Pasaport Çeşitleri Hakkında Bilgiler

Umumi Pasaport: Umumi pasaport aynı zamanda bordo pasaport olarak da bilinmektedir. Umumi pasaporta her vatandaş sahip olabilir. Umumi pasaport ülke içerisinde ki en yaygın pasaporttur.

Hususi Pasaport: Devlet memurları ve devlet başkanlarına verilen pasaport türüdür. Hususi pasaport yeşil pasaport olarak da bilinmektedir. Bu kriterleri sağlayan 18 yaşı altı evlenmemiş kız çocukları ve 25 yaşına gelmemiş erkek çocukları da bu pasaporttan yararlanabilirler. Hususi pasaport yeşil pasaport olarak da bilinmektedir.

Hizmet Pasaport: Bu pasaport yalnızca devlet tarafından özel görevli olarak seçilen kişilere verilmektedir. Hizmet pasaportu yalnızca devlet tarafından verilir ve herhangi bir başvuru ile alınmaz.

Diplomatik Pasaport: Adından da anlaşılacağı üzere diplomatik ilişkilerde bulunan kişilere verilen pasaporttur. Diplomatik pasaport diplomatik temsilciliklerde yani konsoloslukta çalışan kişilere özel olarak verilen pasaport çeşididir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Yargıtay üyelerine, kuvvet komutanlarına ve genelkurmay başkanlarına bu pasaport verilmektedir.

Seyahat Belgesi: Seyahat belgesi de pasaport çeşidi olarak bilinmektedir. Pasaportunu kaybetmiş ve pasaportu kaybolduğuna dair bildiren kişilere geçici olarak verilen bir belgedir. Seyahat belgesi hangi tip pasaporta sahipse o pasaportun yerine geçici olarak geçmektedir.

Gemi Adamı Cüzdanı: Gemi adamı cüzdanı da pasaport yerine geçen bir cüzdandır. Uluslararası gemilerde çalışan kişilere gemi adamı cüzdanı verilir. Bu cüzdan pasaport yerine geçer ve bir pasaport çeşidi olarak belirtilir. Bu gemi adamı cüzdanı yalnızca uluslararası gemilerde çalışan kişilere özeldir.

Yeşil Pasaport: Devlet memuru olan kişilere yeşil pasaport verilir. Yeşil pasaport bordo yani umumi pasaportun bir üstü olan pasaport çeşididir. Bazı ülkelere vizesiz bir şekilde giriş sağlar.