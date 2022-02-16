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Pasaj nedir, ne anlama gelir? Pasaj kelimesinin TDK sözlük anlamı

Pasaj nedir, ne anlama gelir Pasaj kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan pasaj kelimesi 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Orijinal dilinde passage şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı geçittir. Ancak bu kelime günümüzde birçok dükkanın yer aldığı çarşılar için kullanılır. Bu çarşıların en önemli özelliği kapalı olmasıdır. Pasaj kelimesi edebiyatta ve biyolojide terim anlamında kullanılır. Pasaj ne demek? Pasaj TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Pasaj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Gedik 2- Menfez 3- Geçek 4- Koyak 5- Paragraf 6- Bölüm 7- Kısım 8- Cüz 9- Sayfa 10- Sütun 11- Alıntı 12- İktibas

 Pasaj Ne Demek?

 Yaklaşık 9 yüzyıldır kullanılmakta olan pasaj kelimesi modül, geçit ve bölüm anlamına gelir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin pasaj okuması yapmak, içinde birkaç bölüm okumak demektir. Pasaj okumalarının temel amacı bir kitabın tanıtımını yapmak ve okura eser hakkında bilgi vermektir.

 Pasaj TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre pasaj kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Genelde iki ya da üç katlı olan, içinde birçok dükkanının bulunduğu çarşı

 İkinci Anlamı: Biyolojide saf kültür elde etmek için uygulanan temel yöntemlerden biri

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 Üçüncü Anlamı: Roman, öykü, deneme türündeki eserlerden okunan birkaç paragraflık bölüm

 Dördüncü Anlamı: Başkasına ait bir kitaptan yapılan alıntı

 Pasaj Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ona romandan sadece birkaç pasaj okumama rağmen hemen sıkıldı ve ilgisi dağıldı. (Bölüm, paragraf anlamında kullanılmış)

 2- Sizin evin karşısındaki pasajın ikinci katındaki boş dükkan hala satılmadı mı?

 (Çarşı anlamında kullanılmış)

 3- Bugünkü biyoloji dersinde mikroorganizma ve pasaj konusunu işledik.

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