Pasaj nedir, ne anlama gelir? Pasaj kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Pasaj kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Gedik 2- Menfez 3- Geçek 4- Koyak 5- Paragraf 6- Bölüm 7- Kısım 8- Cüz 9- Sayfa 10- Sütun 11- Alıntı 12- İktibas

Pasaj Ne Demek?

Yaklaşık 9 yüzyıldır kullanılmakta olan pasaj kelimesi modül, geçit ve bölüm anlamına gelir. Bu kelime birçok tamlama ve kalıp ifadenin içinde de yer alır. Örneğin pasaj okuması yapmak, içinde birkaç bölüm okumak demektir. Pasaj okumalarının temel amacı bir kitabın tanıtımını yapmak ve okura eser hakkında bilgi vermektir.

Pasaj TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre pasaj kelimesi kullanıldığı yere göre dört farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Genelde iki ya da üç katlı olan, içinde birçok dükkanının bulunduğu çarşı

İkinci Anlamı: Biyolojide saf kültür elde etmek için uygulanan temel yöntemlerden biri

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Üçüncü Anlamı: Roman, öykü, deneme türündeki eserlerden okunan birkaç paragraflık bölüm

Dördüncü Anlamı: Başkasına ait bir kitaptan yapılan alıntı

Pasaj Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ona romandan sadece birkaç pasaj okumama rağmen hemen sıkıldı ve ilgisi dağıldı. (Bölüm, paragraf anlamında kullanılmış)

2- Sizin evin karşısındaki pasajın ikinci katındaki boş dükkan hala satılmadı mı?

(Çarşı anlamında kullanılmış)

3- Bugünkü biyoloji dersinde mikroorganizma ve pasaj konusunu işledik.