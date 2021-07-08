Partikül Nedir, Ne İşe Yarar? Partikül Nasıl Temizlenir?

Partikül ve partikül filtresi kelimelerine sıklıkla araç sahibi olanlar karşılaşmaktadır. Partikül filtresi belirli bir temizliği de beraberinde getirmektedir.

Partikül Nedir?

Partikül, atmosferik partikül madde olarak geçmektedir. Havada asılı olan katı ya da sıvı maddelerin mikroskobik parçacıklarına partikül denmektedir. Literatürde partikül en tehlikeli hava kirliliği olarak da bilinmektedir.

Otomobil gibi araçlarda egzoz dumanının yaydığı hava kirliliğini engellemek ve doğaya olumlu katkılarda bulunmak amacıyla partikül filtresi şeklinde kullanılmaktadır.

Partikül Ne İşe Yaramaktadır?

Doğaya ve insana daha az zarar verilmesini amaçlamak için dizel olan araçlarda partikül filtresi kullanılmaya başlanmıştır.

Kullanılan araçlar çevreye yaydığı egzoz dumanları nedeniyle zarar vermektedir. Partikül filtresi bu durumu engellemektedir. Doğaya zarar verilmesini engeller bir görevi bulunmaktadır.

Bu amaçla araçlarda egzoz çıkışı bölümünde yer almaktadır. Bu sayede kötü ve çevreyi kirleten gaz salınımı en az seviyeye indirgenmektedir.

Karbonmonoksit ve diğer zehirli gazların mümkün standartlar dahilinde süzülerek dışarı atılmasını önleyen de partikül malzemesidir. Yakıt ekonomisini sağlamaz ve motora da bir faydası bulunmamaktadır.

Partikül Nasıl Temizlenir?

Araçlarda yer alan ve çevre kirliliğini engelleyen egzoz gazını yani dumanını tutan partikül nesnesinin elbette ki temizlenmesi gerekmektedir.

Var olan otomobil sistemi tarafından partikülün temizlenmesi için motora sıvı kimyasal madde gönderilir. Bu sıvı kimyasal madde çıkan gaz basıncının giren gaz basıncından düşük olması halinde motora gönderilir.

Partikülün temizlenmesi gönderilen sıvı maddenin motor içinde yakıtla birlikte yanarak motorun ısısı hızlıca yükselerek sağlanmaktadır.

Anlatılan bu tekniğe yüksek ısıyla kendi kendine partikülün temizlenmesi denmektedir. Bu teknikten farklı bazı yöntemler de partikülün temizlenmesinde tercih edilmektedir.

Makine ile dizel partikül filtresinin temizlenmesi de bu tekniklerden sadece biridir. Araçlardaki ilgili makine tıkanmış partikülü ilaçlı su ile temizlemek amacıyla tasarlanmış bir makinedir. Makinenin partikülü belirli bir temizleme süreci bulunmaktadır.

Sıcak ve soğuk olmak üzere iki kademeden oluşan makine, belirli rezidans ve derece ayarı yükseltilerek içine yeterli seviyede ilaçlı su eklenmektedir.

Bu ilaçlı su borulardan ve partikül alanından geçmektedir. Bu aşamada partikül nesnesine su debisi kadar çarpma işlemi de uygulanmaktadır.

Partikül nesnesinden çıkan bu ilaçlı su, süzgeçten geçirilmektedir. Daha sonra tekrar sıcak ilaçlı su olarak hazneye ulaştırılmaktadır. Partikül temizliği bitene kadar bu işlem böyle devam etmektedir. Temizleme işlemi bittikten sonra da belirli işlem sırası gözetilmektedir. Durulama şehir şebekesinden makineye bağlanan su yardımıyla soğuk su alanına boşaltılmakta ve makinenin dışına atılmaktadır.

Kurutma işlemi de bir kompresör yardımıyla makine üzerinde gerçekleşmektedir. Bu temizleme süreci aracın orijinal sistemine hiç bir şekilde zarar vermemektedir.

Bir diğer partikül temizleme yöntemi ise bilgisayar ile yenileme sisteminin çalıştırılarak partikülün temizlenmesi tekniğidir. Bu teknikte bu işlem için özel olarak hazırlanmış bilgisayar ile kontrol edilebilen cihazlar söz konusudur. Bu cihazlar bağlanarak yenilenme sistemi aktif hale getirilir.

Bu yöntemin çalışma prensibi de yüksek devirde uzun süreli partikül temizlemesine dayanmaktadır. Tek farkı ise partikülün temizlenmesinde etkili olan ısı değeri ve diğer verilerin bir bilgisayar ekranı üzerinden konfor içerisinde takip edilebilmesidir. Bu yüzden de en çok kullanılan ve en kolay olan partikül temizleme yöntemidir.