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Parla MEB'in dijital içeriklerinde kullanılacak

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#MESAM#100’Üncü Yıl Marşı#Milli Eğitim Bakanlığı
Parla MEBin dijital içeriklerinde kullanılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 15:12

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), söz ve bestesi Norm Ender tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için yazılan Parla eserinin  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına gireceğini duyurdu. MEB ise eserin telif sorunu yaşanmadan dijital içeriklerde kullanılması için izninin alındığını belirtti.

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MESAM, Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği, ‘100’üncü Yıl Marşı’ olarak da bilinen Parla adlı eserinin önümüzdeki yıl itibariyle MEB müfredatına gireceğini duyurdu. Birliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak” denildi.

‘TEBRİĞİNİZİ ALIRIM’
Gönderiyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Norm Ender ise “Bir tebriğinizi alırım” notunu ekledi.

MEB: MÜFREDAT KONUSU YANLIŞ ANLAŞILMA
Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise Parla adlı marşın müfredata gireceği bilgisinin doğru olmadığını belirterek şu bilgiyi verdi: "Bakanlığımız, bazı faaliyetlere ilişkin hazırlanacak tanıtım filmleri ya da diğer içeriklerde kullanılacak sanat eserleri konusunda telif sorunu yaşamamak için firmalar, meslek örgütleri veya eser sahipleriyle irtibata geçerek gerekli izinleri önceden almaktadır. Burada da böyle bir başvuru söz konusu. Eserin müfredata alınacağı bilgisi bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor."

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#MESAM#100’Üncü Yıl Marşı#Milli Eğitim Bakanlığı

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