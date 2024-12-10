Parla, MEB müfredatında

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MESAM, Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği, ‘100’üncü Yıl Marşı’ olarak da bilinen Parla adlı eserinin önümüzdeki yıl itibariyle MEB müfredatına gireceğini duyurdu. Birliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak” denildi.

‘TEBRİĞİNİZİ ALIRIM’

Gönderiyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Norm Ender ise “Bir tebriğinizi alırım” notunu ekledi.