×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimParla, MEB müfredatında

Parla, MEB müfredatında

Güncelleme Tarihi:

#MESAM#100’Üncü Yıl Marşı#Milli Eğitim Bakanlığı
Parla, MEB müfredatında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 15:12

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), söz ve bestesi Norm Ender tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için yazılan Parla eserinin  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına gireceğini duyurdu.

Haberin Devamı

MESAM, Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği, ‘100’üncü Yıl Marşı’ olarak da bilinen Parla adlı eserinin önümüzdeki yıl itibariyle MEB müfredatına gireceğini duyurdu. Birliğin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissetmesini sağlayacak. Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak” denildi.

‘TEBRİĞİNİZİ ALIRIM’
Gönderiyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Norm Ender ise “Bir tebriğinizi alırım” notunu ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MESAM#100’Üncü Yıl Marşı#Milli Eğitim Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!