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Parke nasıl döşenir? Parke hangi yönde döşenir, yönü nasıl olmalı?

#Parke#Ev#Meslek
Parke nasıl döşenir Parke hangi yönde döşenir, yönü nasıl olmalı

Birçok farklı tasarım ve desene sahip olan parke çeşitleri, oldukça eski dönemden bu yana hala kullanılmaktadır. Üstelik ev ya da işyerleri ile beraber birçok farklı alanda değerlendirilir. Peki, parke nasıl döşenir? Parke hangi yönde döşenir, yönü nasıl olmalı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Farklı malzemeler üzerinde parke çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle günümüze lamine ve aynı zamanda laminant parkeler yer almaktadır. İhtiyaca uygun olarak seçim yapılması suretiyle bu parkeler kullanılır. Ancak ortak şekilde döşenmesi genel olarak aynı mantık üzerinden ele alınır.

 Parke Nasıl Döşenir?

 Parke döşemek hassas bir çalışma gerektirir. Bu işlem için mutlaka profesyonel bir destek almak büyük öneme sahiptir. O yüzden belirli bir sıra eşliğinde aşamalı olarak parke döşemesi ele alınır.

 - Öncelikle parkenin döşeneceği yer pürüzsüz bir hale getirilmelidir.

 - Daha sonra alana uygun olarak santimetrekare üzerinden parke hesaplaması yapılmalıdır.

 - Ardından parkeler ilgili noktaya dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir.

 - Daha sonra maskeleme bandı ile sabitleme işi yapılmalıdır.

 - 48 saat süreyle bu işlem bırakıldıktan sonra montaj ele alınmalıdır.

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 Genel olarak bu uygulamalar tamamlanmak suretiyle parke döşemesi gerçekleşmektedir. Tabii çok hassas bir iştir ve belli malzemeler gerektirir. O yüzden mutlaka uzman bir destek almak oldukça önemlidir.

 Parke Hangi Yönde Döşenir?

 Merak edilen konular içerisinde parkenin hangi yöne doğru döşenmesi gerektiği geliyor. Özellikle eğer odanın daha geniş görünmesi arzu ediliyor ise, mutlaka geniş kısmına doğru döşenmesi önemlidir. Yani odanın geniş tarafı yönünde döşeme işlemi yapılmalıdır. Böylece çok daha ferah ve etkili bir görünüm elde etmek mümkün.

 Parke Yönü Nasıl Olmalı?

 Hangi tür zemin olursa olsun pürüzsüz bir alana parke döşemesi yapılırken yön büyük öneme sahiptir. En başta şüphesiz daha geniş bir alan elde edebilmek için, odanın geniş kısmı yönünde döşeme yapılması gerekir. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda ışığa doğru ve ışığın olduğu yönde bir döşeme yapılması da büyük öneme sahiptir. Böylece her açıdan hoş bir görüntü elde edilirken ferah ve geniş bir alan yaratılır.

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#Parke#Ev#Meslek