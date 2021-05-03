Paris Antlaşması Nedir? Paris Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Tarihte Osmanlı devleti birçok savaş ve mücadele kazanmıştır. Özellikle son zamanlarda en çok mücadelesini Rusya ve batılı güçler ile yaptığı bilinmektedir. Bu savaşların bazılarında karlı çıkmıştır. Bazı savaşlarda ise oldukça zararlı çıkmıştır.

Paris Antlaşması Nedir?

Osmanlı devleti son yüz yılda oldukça zor ve güç Durumlara düştüğü bilinmektedir. Bu durumların başında ise Osmanlı Rus meseleleri gelmektedir. Osmanlı devleti birçok savaş da Rus devletini yenmiştir.

Birçok savaşta ise Rus devleti Osmanlı devletini yendiği bilinmektedir. Paris Antlaşması aslında Osmanlı devletinin kazandığı bir savaş olmasına rağmen kararları pek de savaş kazanan bir devlet için gerekli maddeler olmamaktadır. Yani Osmanlı devleti Paris Antlaşması ile zararsız çıkmıştır fakat karlı da çıkmamıştır.

Paris Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Temelde Osmanlı Rus savaşı olmasına rağmen Rusların sıcak denizlere inme politikasından dolayı birçok batılı devlet Osmanlı devleti yanında olmuştur. Bu durumda savaş sonucunda Osmanlı devletinin kazanmasına neden olmuştur. Fakat Paris Antlaşması birçok ülkenin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu ülkeler İngiltere Fransa Rusya ve Osmanlı devleti olmaktadır. Ve dolayısı ile Paris Antlaşması bu dört devlet arsında gerçekleşmiştir.

Paris Antlaşması Tarihi ve Özeti

Paris Antlaşması Osmanlı devleti ile Rus devleti arasında İngiltere ve Fransa’nın da katılımı ile 30 Mart 1856 yılında imzalanmıştır. Bu anlaşma metni tam olarak 10 madden meydana gelmektedir anlaşma birçok dile çevrilmiştir ve Paris Antlaşması görüşmelerinde birçok tercüman bulunmuştur.

Paris Antlaşması Maddeleri

Paris Antlaşması birçok dile çevrilmiş ve temelde on madden oluşmaktadır. Bu anlaşmaların geneline bakıldığı zaman Osmanlı devleti açasıdan hiç de savaş kazanan bir ülke gibi görülmediği anlaşılmaktadır. Anlaşma maddeleri şu şekilde olmaktadır.

l Her iki devlette işgal ettikleri toprakları boşaltması gerekmektedir.

l Osmanlı imparatorluğu artık Avrupa milletine ait bir devlet olarak görülecektir. Osmanlı imparatorluğunun bir Avrupa devleti olduğu için toprakları güvence altında olmaktadır.

l Osmanlı devleti haksızlığa uğramış veya haksızlık etmiş ise ilk yol olarak sulh yolu uygulanacaktır.

l Osmanlı imparatorluğu padişahın Islahat Fermanını yayınlaması gerekmektedir.

l Boğazlar sözleşmesinin aynı maddeleri devam etmesi karar alınmıştır.

l Karadeniz tümüyle tarafsız bir bölge olması gerekmektedir. Hiçbir askeri faaliyet bu bölgede yürütülmemsin kararlaştırılmıştır. Karadeniz çevresinde yer alan tersanelerin lav edilmesi karar edilmiştir. Hiçbir devletin kara denizde herhangi br siyasi bağı olmayacaktır.

l Tuna nehri birçok gemi ve tekne için ulaşım açısında rahat olması için her türlü imkân sağlanacaktır.

l Eflak ve boğdan bölgelerine muhtariyet adı altında bir takım özülükler verilmelidir.

l Osmanlı imparatorluğu her türlü askeri faaliyetleri Sırbistan üzerinde kısıtlayacaktır.

Paris Antlaşması Önemi

Osmanlı devleti bu anlaşma ile ilk deva Avrupalı devlet statüsünde yer almaktadır. Özellikle Avrupalı devletler bazı konularda Osmanlı devleti yanında olmada genellikle güçlenmemesin için çaba sarf etmişlerdir.

Paris Antlaşması Sonuçları

Paris anlaşması ile birlikte ilk defa Osmanlı devleti bir Avrupa devleti sayılmıştır. Kara denizde bulunan tüm tersaneleri içe aktarmak zorunda kalmıştır. Osmanlı devleti bu anlaşma ile ıslahat fermanını yayınlamıştır. Bu ferman ile birçok devlet rahatlıkla Osmanlı devletinin iç işlerine karışabilmektedir.