Pardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı
Günümüzde kullanılmakta olan kıyafet isimlerinden birçoğu Türkçeye, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. Kadınlar için özel olarak üretilen pardösü de bunlardan biri. Pardesü, genellikle soğuk kış aylarında giyilen, bununla birlikte mevsimlik ve yazlık çeşitleri de bulunan bir kış giysisidir. TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü şeklinde yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Fransızcadan dilimize geçmiş olan pardösü sözcüğü 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kelime orijinal dilinde ise şu şekilde yazılır: ''Pardessus''
TDK'ya Göre Pardösü mü, Pardesü mü Şeklinde Yazılır?
Manto ve kabana göre daha ince olan ve hem kışın hem de mevsim geçişlerinde giyilen kıyafetlere pardösü denir. Pardösülerin kışlık modelleri genellikle pamuk, yün ve polyester kumaşından imal edilir. Keten kumaşından imal edilen çeşitleri ise daha çok yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde giyilir.
Sık kullandığımız kelimelerden biri olan pardösü sözcüğünün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:
PARDÖSÜ
Örnek Cümleler:
1- Dün aldığım pardösünün düğmesi koptu! - Doğru
2- Bu pardesünün farklı renkleri var mı? - Yanış
Not: Sadece pardösü kelimesi değil günümüzde sıklıkla kullanılan birçok kıyafet adı yabancı kökenlidir.
Örneğin:
Manto - Manteau - İtalyancadan
Bluz - Bluouse - Fransızcadan
Pantolon - Dilimize Fransızcadan geçen pantolon kelimesi orijinal dilinde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.