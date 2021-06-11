Pardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı

Fransızcadan dilimize geçmiş olan pardösü sözcüğü 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kelime orijinal dilinde ise şu şekilde yazılır: ''Pardessus''

TDK'ya Göre Pardösü mü, Pardesü mü Şeklinde Yazılır?

Manto ve kabana göre daha ince olan ve hem kışın hem de mevsim geçişlerinde giyilen kıyafetlere pardösü denir. Pardösülerin kışlık modelleri genellikle pamuk, yün ve polyester kumaşından imal edilir. Keten kumaşından imal edilen çeşitleri ise daha çok yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde giyilir.

Sık kullandığımız kelimelerden biri olan pardösü sözcüğünün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

PARDÖSÜ

Örnek Cümleler:

1- Dün aldığım pardösünün düğmesi koptu! - Doğru

2- Bu pardesünün farklı renkleri var mı? - Yanış

Not: Sadece pardösü kelimesi değil günümüzde sıklıkla kullanılan birçok kıyafet adı yabancı kökenlidir.

Örneğin:

Manto - Manteau - İtalyancadan

Bluz - Bluouse - Fransızcadan

Pantolon - Dilimize Fransızcadan geçen pantolon kelimesi orijinal dilinde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir.