MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük HaberleriPardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı
GeriSözlük Pardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sözlük
Haber Giriş: 11.06.2021 - 03:17 | Son Güncelleme:

Pardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pardesü nasıl yazılır? TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü? Pardesü yazımı

Günümüzde kullanılmakta olan kıyafet isimlerinden birçoğu Türkçeye, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. Kadınlar için özel olarak üretilen pardösü de bunlardan biri. Pardesü, genellikle soğuk kış aylarında giyilen, bununla birlikte mevsimlik ve yazlık çeşitleri de bulunan bir kış giysisidir. TDK'ya göre pardösü mü pardesü mü şeklinde yazılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Fransızcadan dilimize geçmiş olan pardösü sözcüğü 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Kelime orijinal dilinde ise şu şekilde yazılır: ''Pardessus''

 TDK'ya Göre Pardösü mü, Pardesü mü Şeklinde Yazılır?

Manto ve kabana göre daha ince olan ve hem kışın hem de mevsim geçişlerinde giyilen kıyafetlere pardösü denir. Pardösülerin kışlık modelleri genellikle pamuk, yün ve polyester kumaşından imal edilir. Keten kumaşından imal edilen çeşitleri ise daha çok yaz aylarında ve mevsim geçişlerinde giyilir.

 Sık kullandığımız kelimelerden biri olan pardösü sözcüğünün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

 PARDÖSÜ

 Örnek Cümleler:

 1- Dün aldığım pardösünün düğmesi koptu! - Doğru

 2- Bu pardesünün farklı renkleri var mı? - Yanış

Not: Sadece pardösü kelimesi değil günümüzde sıklıkla kullanılan birçok kıyafet adı yabancı kökenlidir.

 Örneğin:

 Manto - Manteau - İtalyancadan

 Bluz - Bluouse - Fransızcadan

 Pantolon - Dilimize Fransızcadan geçen pantolon kelimesi orijinal dilinde de aynı şekilde yazılır ve telaffuz edilir. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi