Parçacık fiziği yarışmasında finale kaldılar

Halilhan Yonka, yarışmanın her sene belirli zamanlarda CERN tarafından düzenlenen, onlarca ülkeden yüzlerce liseli takımın katıldığı bir parçacık fiziği projesi geliştirme yarışması olduğunu söyledi. Yonka, Yaklaşık bir aylık düşünme ve araştırma sürecimizin sonunda güneş pillerinde kullanılan "perovskite" isimli bir materyalleri parçacık deneylerinde kullanılan sintilatör ve kalorimetre denilen dedektörlerinde kullanıp daha verimli dedektörler üretmeyi hedefledik. Bunun için Erciyes Üniversitesi’nden Dr. Emrah Tıraş, ODTÜ’den Cenk Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Bora Akgün, aynı zamanda hepsi CERN’de fizikçi akademisyenlerle beraber çalıştık ve güzel bir proje metni hazırladık. Bilgisayar üzerinden üç boyutlu çizimler ve simülasyonlar yaptık. Birkaç ay süren bu sürecin ardından 15 Nisan günü yarışmaya başvurduk ve bugün açıklanan sonuçlara göre finale kalıp ödül almaya hak kazandık" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise her yaşta öğrencinin tıpkı üniversitelerdeki gibi bilim insanı olma yolunda eğitim ve araştırma mekanizmasını işletmek öncelikleri olduğunu söyledi. Müdür Albak, Bu bağlamda çocuklarımızın araştırma olanaklarından faydalanması hususunda gereğini yapıyoruz. Özellikle temel bilimlere yönelik bilimsel çalışmalar ve yürütülecek ulusal/uluslararası projeleri önemsiyoruz. Halilhan ise bu noktada en somut örneği bizlere gösterdi" diye konuştu.

Aydın Albak, CERN’in düzenlediği Beam Line for Schools parçacık fiziği yarışmasında Dünya genelinden 300 takım arasından finale kalan projeyi yapan öğrenci Halilhan Yonka ve ekibi Team Cappadociaya başarılar diledi.