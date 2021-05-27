Parazit nedir? Biyolojide parazit tanımı ve özellikleri

Parazitlerin diğer bilinen bir anlamı da asalaktır. Parazitlik, asalakların organizmalarda göstermiş olduğu eylemler sonucunda oluşmaktadır. Parazitler bulunduğu duruma göre iç asalak ve dış asalak olarak gruplanırlar. Hücre içerisinde yaşamakta olan asalaklarda mikrop olarak adlandırılırlar.

Parazit Nedir?

Parazit, üzerinde yaşamış olduğu canlıya bağlı olarak yaşama özelliği göstermektedir. Canlı üzerinde yaşarken, aynı zamanda bu canlıya da zarar vermektedir. Doğup büyüyüp çoğalmasına göre değişik büyüklüklerde bulunabilir. Parazitler, hayatını üzerinde yaşadığı canlı sayesinde devam ettirir ve böylece beslenir. Parazitin bu şekilde faaliyet göstermesi ise üzerinde yaşadığı canlının hastalanmasına, bitkin düşmesine ve zayıflamasına neden olur. Bu nedenle hastalıkların birçoğu parazitlerden dolayı kaynaklanmaktadır.

Biyolojide Parazit Tanımı ve Özellikleri

Parazitler en çok köpek, kedi ve büyükbaş hayvanlarda bulunan şerittir. Şerit parazitin en temel bulunduğu haldir. Şeritler kistle kaplı bir şekilde bulunmaktadırlar. Şerit iken yumurta halinde bulunurlar.

Yumurta halinde bulunan konak üstünde yaşadığı canlının sindirim sistemine ulaşır. Burada kisti kırar ve erginleşme eğilimine geçer. Buradan sonrada hayvanın bağırsağına ulaşır ve orada yaşamaya başlar. Bunun tam tersi ise konak şeklindeki parazitin bağışıklık sistemi sayesinde uyum göstermesi sayesinde faaliyet gösteremezler.

Bazı parazitler çok nadir olarak beyin ve karaciğere de zarar verebilmektedir. Bazı gezici parazitlerde bulunabilmektedir. Bunlar bazı yoğun vakalarda akciğer olmak üzere bazı organlara da bulaşabilmektedir. Bazı organlarda apseye neden olmaktadır. Konakların hatalı olması durumunda daha da ölümcül duruma gelebilmektedirler.

Örneğin bazı asalaklar beyinlerde nörolojik durumlara sebebiyet vermektedirler. Bu asalaklar bazen hücreler ile replike olup, hücresel parazitler olarak tanımlanmaktadırlar. Bilim adamları en ciddi asalakları, köpeklerde bulunan kalp kurtları olarak belirtmişlerdir.