MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriParayla ödev ve tez hazırlatanlar yandı
GeriEğitim Parayla ödev ve tez hazırlatanlar yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:47 | Son Güncelleme:

Parayla ödev ve tez hazırlatanlar yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Parayla ödev ve tez hazırlatanlar yandı
Abone Olgoogle-news

YÖK, parayla ödev ve tez hazırlayanlar ile hazırlatanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinde, başkaları için para karşılığı tez ya da ödev yapıldığı ve online sınavlarda yardımcı olunduğu belirtilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının açık adreslerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle