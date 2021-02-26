Parayı Zaptetmek Deliyi Zaptetmekten Zordur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her türlü olayla, duyguyla ya da nesneyle ilgili söylenmiş olabilir. Örneğin bir atasözü birine kötülük etmekle ilgili, bir atasözü mutsuzlukla ilgili ve bir atasözü de parayla ilgili olabilir. İşte bu atasözlerinden biri de parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir? Cümle içinde nasıl kullanılmalıdır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur atasözünün anlamı, her ne kadar birikim yapılsa da o parayı kaybetmenin çok kolay olduğu anlamına gelmektedir.
Parayı Zapt etmek Deliyi Zapt etmekten Zordur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
İnsan hayatı boyunca çok çalışıp, çabalayıp birikim yapmış olabilir. Birikim yapmak oldukça zordur. Fakat gün gelir, tüm biriktirdiği parayı bir anda kaybedebilir ya da bir ihtiyacı için kullanılabilir. Aynı zamanda parayı elinde tutabilmeyi de her insan başaramaz. Deliyle uğraşmak, para biriktirmekten bile daha kolaydır.
Parayı Zapt etmek Deliyi Zapt etmekten Zordur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bugüne kadar hep biriktirdim ama bir anda hepsini kaybettim, çünkü parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur.