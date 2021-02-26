Parayı Zaptetmek Deliyi Zaptetmekten Zordur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur atasözünün anlamı, her ne kadar birikim yapılsa da o parayı kaybetmenin çok kolay olduğu anlamına gelmektedir.

Parayı Zapt etmek Deliyi Zapt etmekten Zordur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsan hayatı boyunca çok çalışıp, çabalayıp birikim yapmış olabilir. Birikim yapmak oldukça zordur. Fakat gün gelir, tüm biriktirdiği parayı bir anda kaybedebilir ya da bir ihtiyacı için kullanılabilir. Aynı zamanda parayı elinde tutabilmeyi de her insan başaramaz. Deliyle uğraşmak, para biriktirmekten bile daha kolaydır.

Parayı Zapt etmek Deliyi Zapt etmekten Zordur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bugüne kadar hep biriktirdim ama bir anda hepsini kaybettim, çünkü parayı zapt etmek deliyi zapt etmekten zordur.