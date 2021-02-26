Parayı Veren Düdüğü Çalar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların bir şeye sahip olabilmeleri için öncelikle istedikleri şeyin ederini ödeye bilmeleri gerekmektedir. Bu durumu bize en iyi şekilde anlatan atasözlerimizden birisi de parayı veren düdüğü çalar olmaktadır.

Parayı Veren Düdüğü Çalar Atasözünün Anlamı Nedir?

Günlük hayatımızda birçok farklı durum için kullandığımız atasözlerinden birisi de parayı veren düdüğü çalar olmaktadır. Bu atasözünün Türk Dil Kurumunca anlamı ise bu şekilde olmaktadır.

İnsanlar istedikleri şeyleri elde edebilmek için, öncelikle istedikleri şeylerin karşılığını ödemeleri gerekmektedir. Bu atasözü maddi anlamlarda kullanılabileceği gibi sosyal ilişkileriniz içinde kullanılabilir. Sosyal ilişkiler için geçerli olan anlamı ise bir insan birisiyle çok iyi bir dost olmak istiyorsa bunun için gerekli çabayı ve emeği göstermek zorundadır.

Parayı Veren Düdüğü Çalar Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Mahalleye gelen pamuk şekerci çocuğa istediği şekeri parayı ödemediği için vermedi ve "parayı veren düdüğü çalar" dedi.